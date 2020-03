L’AS Venus lance parfaitement sa campagne océanienne

Au retour des vestiaires la pluie s’invite dans les débats. Ce qui ne va pas perturber plus que ça les protégés de Samuel Garcia qui vont continuer à mettre la pression sur le but adverse.



Et deux minutes après la reprise, le champion de Tahiti obtient un coup-franc juste à l’entrée de la surface. L’occasion pour Tamatoa Tetauira de faire admirer sa belle frappe. L’international tahitien place parfaitement le ballon au premier poteau et s’offre le doublé (3-0). Quasiment dans la foulée de ce but, Marama Amau profite d’un cafouillage dans la défense samoane pour tromper le gardien (4-0).



L’AS Venus va ensuite tranquillement gérer son avance, avant que Tauhiti Keck à la 75eme minute et Tamatoa Tetauira à la 88ème minute, pour son triplé, ne viennent clôturer le festival offensif de leur équipe.



Score finale 6-0 pour l’AS Venus qui lance parfaitement sa campagne en Ligue des champions. Pour son deuxième match de poule prévu mercredi, les joueurs de Mahina auront affaire à une tout autre opposition contre Auckland City, multiple vainqueur de la compétition, et vainqueur également dimanche de son premier match de groupe face au FC Ba des Fidji (4-0).