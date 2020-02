L'AS Vénus croit en sa bonne étoile

Vous allez évoluer dimanche devant votre public, au stade de Mahina. C'est un avantage considérable ?

Je le pense sincèrement. Ça va permettre aux supporters qui n'ont pas forcément les moyens de se déplacer à Pater de pouvoir venir encourager leur équipe. On compte vraiment sur eux pour faire la différence et, je crois que, 1 500 personnes à Mahina n'a pas le même impact que 1 500 personnes à Pater. Et puis les équipes étrangères n'auront pas forcément de repères quand ils viendront jouer chez nous, contrairement au stade Pater. On compte aussi sur l'effet de surprise.



Depuis le début de la saison, vous avez beaucoup insisté sur le travail de votre collectif. Mais vous pouvez compter sur des individualités comme Teaonui Tehau, Tamatoa Tetauiara, Stanley Atani pour faire la différence…

Évidemment, c'est toujours un plus de pouvoir compter sur de tels joueurs. Filou (Teaonui Tehau), est précieux, Tamatoa aussi, Stan et Marama Amau également. Mais tout le monde est important au sein de l'effectif. Ça va faire maintenant quatre ans que l'on construit l'équipe, en comblant les trous à chaque fois. On n'a pas un effectif si étoffé que ça et on fait confiance aussi à nos jeunes. Par exemple, pour la Ligue des champions, on a trois joueurs U17 et deux U20 qui ont fait la Coupe du monde en Pologne l'année dernière. Encore une fois, si on n' pas de blessés et de pas de suspendus, on a un effectif pour faire quelque chose de bien.



De qui vous inspirez-vous dans votre manière de coacher votre équipe ?

J'ai quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré dans le jeu offensif : c'est Gérard Kautai. Puis j'ai passé quatre merveilleuses années avec Lionel Charbonnier. Avec lui, on a réussi à qualifier, pour la première fois, les U19 pour la Coupe du monde en Égypte. J'aimais beaucoup la manière qu'il avait d'analyser les matchs. J'aime aussi la rigueur, parce que sans on ne peut pas gagner, mais également savoir faire des concessions.



À choisir entre conserver votre en Ligue 1, et le titre en Ligue des champions, vous prenez quoi ?

Bien-sûr que je préférerais avoir la Ligue des champions, mais on ne va pas la jouer avant. Encore une fois, il y a une part de chance. Si on met les bons ingrédients… eh bien pourquoi pas. Il faut rêver de toute façon. C'est le rêve qui te pousse toujours plus haut. Et le plus important, c’est que quand tu n'atteins pas ce rêve, ça ne veut pas dire que tu dois t'arrêter, il faut continuer à travailler et croire en soi. On va d'abord essayer de passer ce premier tour et après on verra. Inch Allah comme on dit.