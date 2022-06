L’AS Taputapuātea taekwondo prépare son retour

Raiatea, le 7 juin 2022 – Suite à l’arrêt des entraînements à cause de la crise sanitaire, l’AS Taputapuātea taekwondo, seul club de la discipline à Raiatea, intensifie sa préparation physique afin de revenir en force pour la Coupe des Raromata'i qui se déroulera à Taha’a le 11 Juin.



L’AS Taputapuātea Taekwondo se prépare pour la Coupe des Raromata'i, qui se tiendra Samedi 11 Juin à Taha’a. La situation du club n’a pas été facile depuis le Covid, comme l'explique l'entraîneur, Paraita Brothers : "Les cours ont été arrêtés au tout début de la crise sanitaire. Et même si à Tahiti ils ont repris les compétitions quand ça s’est calmé, nous, par précaution on a attendu." Les entraînements ont finalement repris depuis le début du mois de février. Mais le constat est sans appel, le club a perdu beaucoup d’élèves depuis cette pause. "Certains anciens sont revenus, mais on a de nouvelles têtes aussi. Et puis surtout, à la reprise, les élèves avaient beaucoup perdu en technique et en pratique, donc on a repris à zéro avec tout le monde, et aujourd’hui, vu qu’on s’entraîne presque tous les jours, ça va beaucoup mieux."



En l’absence du club de Uturoa, l’AS Taputapuātea Taekwondo est désormais le seul club de l’île Sacrée avec sa trentaine de licenciés. Pour permettre une reprise dans les bonnes conditions, les cours se déroulent tous les jours, du mardi au vendredi, au dojo de Avera. Grâce à cette préparation intensifiée, le club espère faire bonne impression pour la grande reprise de la Coupe des Raromata'i à Taha’a, où les clubs de Tahiti, Moorea et Taha’a sont attendus.

Vainqueur de quatre Coupe des Raromata'i



Créée en 2001 par Ricardo Teriipaia, l’AS Taputapuātea Taekwondo, a déjà été vainqueur quatre fois de la Coupe des Raromata'i. Plusieurs athlètes issus du club ont participé aux Océania et certains ont été élus meilleurs combattants lors de compétitions à Tahiti (titre décerné par le directeur technique de la fédération sur une journée de compétition). Au mois de mai dernier, trois taekwondoïstes du club ont fait le déplacement pour une compétition à Tahiti, et ont ramené trois médailles d’or. Suite à cette belle reprise, le coach Paraita Brothers annonce qu’il n’y aura pas de pause pendant les vacances puisque les entraînements continueront pour se préparer aux Oceania, qui se dérouleront en octobre à Tahiti. Le club envisage des levées de fonds pour pouvoir réaliser des stages à Tahiti afin de parfaire leur préparation.

Sa beum nim (maître) Paraita Brothers, entraîneur instructeur de l’AS Taputapuātea Taekwondo

Paraita Brothers a débuté en taekwondo à 6 ans, et a commencé les compétitions à 8 ans avec le club de Tefana, entraîné par Sylvain Defaix, actuellement directeur technique de la fédération polynésienne de taekwondo et disciplines sssociées. Paraita a fini premier en junior aux championnats de France en 2007, puis dans la foulée a gagné l’argent aux Jeux du Pacifique 2007. Après plusieurs Open aux États-Unis et deux titres de vice-champion des Oceania, il remporte finalement l’or aux Jeux du Pacifique en 2011. Arrivé en 2013 à l’AS Taputapuātea Taekwondo, il y est depuis Sa beum nim, (maître), l'entraîneur instructeur du club.



