

L'AS Pirae face au FC Carnoux au 7e tour de Coupe de France

Tahiti le 29 octobre 2025. La nuit dernière s’es fait le tirage au sort des 7e et 8e tour de la Coupe de France avant l’entrée des clubs de Ligue 2, mais surtout avec l’entrée des clubs ultramarins dans la compétition nationale.





La Coupe de France 2025-2026 a déjà débuté depuis plusieurs mois et six tours ont déjà eu lieu.



Parmi les clubs encore qualifiés, 12 équipes de National, 44 équipes de Régional 1 (équivalent 6e division), 14 de Régional 3 (équivalent 8e division) et même 4 équipes départementales 1 (équivalent 9e division) sont toujours en course, avec l’entrée bien sur des clubs de Mayotte et de Tahiti.



Cette année, l’équipe de Pirae, représentant la Polynésie à ce stade de la compétition, se rendra sous une météo légèrement plus clémente que les années passées puisque les Orange seront opposés au FC Carnoux, pensionnaire de National 3.



En cas de victoire de Pirae dans ce 7e tour, on sait déjà que les polynésiens joueront le 8e tour à domicile contre Atom’Sports Football Pierrelatte (R3) ou Lyon La Duchère (N3)

Rédigé par Bertrand PREVOST le Mercredi 29 Octobre 2025 à 07:48 | Lu 332 fois





