L’AS Pirae débute difficilement sa campagne océanienne

Tahiti, le 5 mai 2025 - Pour leur première participation à la Ligue des Champions Féminine de l’OFC, les joueuses de l’AS Pirae n’auront pas été épargnées par le tirage. Opposées à Auckland City FC, tenantes du titre et véritable ogre du football océanien, les Tahitiennes ont vécu une entame de compétition des plus rudes. Sous un soleil écrasant, elles se sont lourdement inclinées (0-11), dans un match à sens unique. Une entrée difficile, mais riche d’enseignements, avant un deuxième rendez-vous déjà décisif face à Pansa (Samoa américaines), également battues lors de la première journée.



Dès le coup d’envoi, Auckland pose le pied sur le ballon et ne le lâche plus. Les joueuses néo-zélandaises monopolisent la possession et impriment un pressing constant, mettant d’entrée la défense tahitienne sous tension. Dès la 5e minute, Zoe Benson ouvre le score d’une frappe enroulée imparable, après un excellent service de Saskia Vasper. Le temps de remettre le ballon en jeu, et c’est Zoe Benson – encore elle – qui double la mise sur un centre tendu de Danielle Canham, bien lancée dans le couloir : 0-2 après six minutes.



Le pressing néo-zélandais ne laisse aucun répit à Pirae, qui peine à assurer ses passes. Sur une nouvelle récupération haute, Canham, cette fois-ci en position de buteur, ajoute un troisième but. Pirae est alors complètement asphyxié, et les erreurs techniques s’enchaînent. À la 20e minute, Auckland mène déjà 0-4 après une nouvelle réalisation de Benson. Les visages se ferment sur le banc tahitien. Les joueuses de Tupea Lambert semblent paralysées par l’événement, incapables de réagir.



Un éclair d’orgueil, puis la rechute



Quelques minutes plus tard, Omega Chalons tente de sonner la révolte pour Pirae. Isolée, elle provoque la défense adverse et obtient un corner. Sur celui-ci, la capitaine Gwendoline Fournier place une belle tête, malheureusement capté par la gardienne. Auckland répond immédiatement : Zoe Benson, encore et toujours, inscrit un nouveau but sur une relance rapide. Il reste encore 25 minutes à jouer dans ce premier acte, mais la messe semble déjà dite.



Après un water break bienvenu, les joueuses de Pirae montrent un sursaut d’engagement. Plus présentes dans les duels, les coéquipières de Fournier parviennent à gêner un peu plus les transmissions adverses. Mais une nouvelle perte de balle plein axe permet à Canham d’envoyer une frappe sous la barre transversale (0-5). Puis viennent trois autres buts, dont un signé de Avra Pritchard, et deux de Benson, qui signe un quadruplé lundi. À la pause, le score est sans appel : 0-8 pour Auckland. L’écart entre les deux équipes est brutal.



Une seconde période plus engagée



Au retour des vestiaires, les mots du coach de Pirae ont semble-t-il porté leurs fruits. Les joueuses entrent avec plus d’agressivité, à l’image de Rere-ura Peu, remplaçante entrée en jeu, qui ne ménage pas ses efforts. Le bloc tahitien monte d’un cran, réussit quelques séquences de passes et empêche Auckland de dérouler comme en première période.



La fatigue se fait néanmoins sentir. En milieu de seconde période, les crampes apparaissent, et plusieurs pauses fraîcheur sont nécessaires. Auckland en profite pour creuser encore un peu plus l’écart. Pia Vlok déborde côté gauche et adresse un centre parfait pour Tupelo Dugan : 0-9. Puis, malgré quelques tentatives tahitiennes par Kohai Mai et Anne Sitter, deux nouveaux buts néo-zélandais scellent le score final dans les arrêts de jeu, 0-11.



Une défaite amère mais formatrice



Malgré l’ampleur du score, avec quelques temps forts durant le match, l’AS Pirae a montré un visage parfois conquérant. Plus libérées, les joueuses locales ont tenté, osé, et prouvé qu’elles espéraient mieux. “On a été prises par l’enjeu et l’émotion de cette rencontre. On voulait se jauger face à la meilleure équipe d’Océanie mais malheureusement on n’a pas réussi à montrer tout notre potentiel. C’est dommage car on a réussi à mettre en place notre jeu sur certaines phases mais pas assez souvent. Maintenant, on va se tourner vers les deux prochains matchs et montrer notre vrai visage pour prouver qu’on est à notre place dans cette compétition”, a déclaré la capitaine de Pirae, Gwendoline Fournier.



Du coté néozélandais on est très contents de ce premier match, gagné avec brio : “On a fait un match sérieux. C’était important de bien commencer surtout face à Pirae qui jouait à domicile. On a voulu marquer les esprits et c’est chose faite. Maintenait, il faut continuer jusqu’au bout mais on sait que la compétition va s’endurcir”, expliquait de son côté Ben Bate, le coach du Auckland City FC.



Prochain match : dimanche 15 heures à Pater contre les Samoa américaines de Pansa. Une rencontre que les joueuses de Pirae attendent avec impatience.





Rédigé par Manu Rodor le Lundi 5 Mai 2025 à 20:18 | Lu 223 fois