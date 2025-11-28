

L’AS Phenix vers de nouveaux projets

Tahiti, le 13 décembre 2025 - Précurseur du phénomène padel au Fenua, l’AS Phénix ne cesse de regarder vers l’avenir pour développer les sports de raquette. Parti avec des joueurs pour un tournoi international en Nouvelle-Calédonie, le président Alain Siu en a profité pour mettre en place, avec nos cousins calédoniens et les Australiens, un futur circuit de padel du Pacifique qui passera par les trois pays. Avec pour objectif de développer le padel en Océanie, cette initiative va renforcer la montée en puissance de ce sport dans les îles. Toujours avec un coup d’avance, le club lance aussi une nouvelle activité : le Pickleball.



L’AS Phénix a lancé le padel au Fenua il y a près de trois ans avec le succès que l’on connait aujourd’hui. Club orienté vers les sports de raquette (tennis, squash), l’AS Phénix est surtout un club visionnaire. Sous la présidence d’Alain Siu, les projets y fleurissent régulièrement. Le dernier en date : organiser un tournoi du Pacifique avec la Nouvelle-Calédonie et l’Australie. Le but : développer le padel dans toute l’Océanie pour faire rayonner ce sport dans le bassin régional et susciter l’attention des instances internationales. Pour Alain Siu, la possible intégration du padel aux Jeux olympiques de Brisbane en 2032 présente une véritable aubaine.



Un circuit en préparation dans le Pacifique



“On sait que le Padel pourrait intégrer les JO en 2032 chez nous dans le Pacifique puisqu’ils vont se dérouler en Australie. C’est un sport qui prend de plus en plus d’ampleur et on pourrait même le voir aux Jeux du Pacifique. On s’est rapprochés de la Nouvelle-Calédonie et de l’Australie justement pour monter un circuit qui passerait par les trois pays. On devrait organiser notre étape en avril 2026, l’Australie doit encore trouver une date et la Calédonie garderait le tournoi qu’ils organisent en novembre. L’objectif serait d’inviter des paires de premier plan pour faire monter le niveau de nos joueurs et joueuses et forcément donner envie à tout le monde de jouer et de progresser. La présence des Espagnols au club depuis plusieurs mois permet déjà à nos élites d’affiner leur technique et leur vision du jeu. On a vu leurs progrès lors de ce tournoi à Nouméa. Les Calédoniens ont plus d’années de padel derrière eux que nous. Ils ont des joueurs de haut niveau et nous avaient battus ici lors d’un tournoi que nous avions organisé. Mais cette fois-ci, notre paire Karl Yomes – Ridge Chung a battu la deuxième meilleure paire calédonienne et termine cinquième d’un tournoi où Français, Espagnols et Belges étaient de sérieux concurrents.”



Et cette expérience a démontré à Ridge Chung, qu’ils étaient sur la bonne voie : “C’est la première fois qu’on participait à ce tournoi. Ça a été une formidable aventure car il y avait des top paires françaises, espagnoles ou encore australiennes. On s’est rendu compte qu’on n’était pas si loin que ça et qu’on avait même rattrapé le retard que l’on avait sur la Calédonie. Ça prouve que le travail que l’on effectue ici en développant ce sport et en faisant venir des pros comme Cayetano Rocafort depuis plusieurs mois nous a permis de progresser vite et bien. On sait que le padel est un sport récent et on espère qu’il se développera dans tout le Pacifique.”



Un avis que partage le coach ibérique : “Cela fait plusieurs fois que je viens ici pour donner des cours et participer à des tournois. Le padel est en pleine progression et les pratiquants sont très sérieux dans leur apprentissage. Maintenant, il leur faut des oppositions de haut niveau et ce tournoi en Calédonie est une bonne chose car ça leur permet de rencontrer de très bons joueurs et donc de progresser.”



Un nouveau sport de raquette à Phénix



Les projets ne s’arrêtent pas là pour Alain Siu et son équipe. Toujours avec un coup d’avance, le club de tennis prépare depuis quelques temps l’arrivée d’un nouveau sport de raquette : le pickleball. Sport très prisé aux États-Unis, le pickleball est un mélange entre le tennis, le padel et le badminton. Pratiqué sur un terrain plus petit qu’un court de tennis, la raquette est plus petite, sans cordage, et la balle est en plastique perforé. Plus abordable à tous les âges et très facile à apprendre, cette nouvelle discipline fait fureur grâce à son accessibilité. Peu traumatisante physiquement, elle fait le bonheur de nombreuses personnes qui ne pouvaient pas pratiquer des sports de raquette trop exigeants.



Une opportunité que le président de l’AS Phénix n’a pas voulu laisser passer : “On va lancer ce nouveau sport. En plus d’être une pratique plus ouverte, elle va aussi permettre de dynamiser le sport-tourisme. Nous avons été contactés par des Hawaiiens pour proposer à leurs croisiéristes des tournois lorsqu’ils seront en escale à Papeete. Nous nous sommes concertés avec le Pays et l’office du tourisme et nous allons organiser un tournoi du 4 au 11 juin 2026 avec des touristes en croisière en Polynésie. C’est le début d’une belle aventure.”



En attendant la réalisation des terrains de pickleball, ce sont les courts de tennis qui seront aménagés comme lors du tournoi du 6 décembre. L’occasion pour de nombreuses personnes de découvrir ce sport qui devrait faire des adeptes dans les mois à venir.







Rédigé par Manu Rodor le Dimanche 14 Décembre 2025 à 12:17 | Lu 387 fois



