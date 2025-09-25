

L’AS Dragon retrouve le top 5 après sa victoire sur Taiarapu

Tahiti, le 18 octobre 2025 - Vendredi soir, au complexe de l’AS Dragon, dans un duel que beaucoup annonçaient déséquilibré, l’AS Dragon a confirmé son retour en forme en s’imposant 6-2 face au Taiarapu FC. Maîtres du jeu dès la première période, les protégés de Heirani Bennett ont su contenir la réaction d’orgueil des joueurs de la Presqu’île après la pause. Une victoire qui propulse Dragon à la cinquième place du championnat de Ligue 1 Vini.



Dès les premières minutes du match opposant l’AS Dragon au Taiarapu FC, vendredi soir, pour la 4e journée de la Ligue 1 Vini, Dragon affiche ses ambitions. Makalu Xowi déborde côté droit et centre pour son capitaine Roonui Tinirauarii, qui remise parfaitement sur Tutahiti James Rereao. Seul face au gardien, ce dernier manque le cadre de peu.



Quelques instants plus tard, même scénario : cette fois, c’est Gervais Chan Kat qui déborde et centre pour Ariimatatini Buchin, dont la frappe effleure le poteau droit.



La domination des orange et bleu est totale. Chan Kat, encore lui, manque l’ouverture du score de peu de la tête, sa tentative frôlant la transversale. À la 21e minute, la lumière vient du pied de Xowi, auteur d’une ouverture millimétrée de quarante mètres pour Tinirauarii, qui conclut d’un tir croisé parfait : 1-0.



Le Taiarapu FC tente de réagir à la 33e minute par Clément Vaiarii Tehahe, mais son tir est capté sans difficulté par le portier adverse, Keahi Tearikihaurere Tenania. Dans la foulée, Tinirauarii s’offre un doublé sur un contre rapide orchestré par Dragon : 2-0.



Les hommes de Heirani Bennett rentrent au vestiaire avec un avantage mérité, fruit d’une première période dominée tant physiquement que techniquement.



Tinirauarii en feu, Taiarapu courageux



Au retour des vestiaires, Taiarapu tente d’imprimer plus de rythme, mais Dragon frappe encore. À la 54e minute, Tinirauarii inscrit son troisième but de la soirée après une nouvelle action collective bien menée : 3-0.



Mais la réaction ne se fait pas attendre. Deux minutes plus tard, le jeune Owen Ariiterai Teiri réduit la marque d’une frappe limpide à la suite d’une superbe ouverture : 3-1.



Les joueurs du président Youenn Virmaux retrouvent alors de l’allant et se battent sur chaque ballon. Leur pressing gêne davantage Dragon, mais l’entrée du capitaine emblématique Tamatoa Tetauira redonne de la puissance aux locaux. Sur son deuxième ballon, il trouve la faille de la tête : 4-1.



À peine dix minutes plus tard, Ariimatatini Buchin alourdit la marque en profitant d’un relâchement défensif de Taiarapu : 5-1. Malgré le score, les visiteurs ne renoncent pas. Sur une erreur de relance du gardien de Dragon, Owen Teiri double la mise pour son équipe, signant un doublé personnel : 5-2 à la 75e.



En fin de rencontre, les deux équipes se livrent sans retenue. Dragon conclut finalement la soirée en beauté grâce à Chan Kat, auteur du sixième but sur un contre bien mené : 6-2.



Des regrets pour Taiarapu, la satisfaction pour Dragon



Malgré le score lourd, le Taiarapu FC n’a pas démérité. Arrivé avec un effectif limité et un seul remplaçant, le groupe de Youenn Virmaux a su réagir avec fierté après la pause : “On savait que ce serait difficile contre une équipe du calibre de Dragon. On a une équipe jeune, encore en apprentissage. J’aurais aimé disposer de tout mon effectif, le résultat aurait pu être différent. Mais on continue d’apprendre et de progresser”, confiait le coach après le match.



Côté Dragon, la satisfaction est de mise. Heirani Bennett, arrivé il y a deux mois avec un nouveau staff, savoure cette victoire qui confirme la montée en puissance de son collectif : “On est content, le groupe répond présent. Même avec la rotation, les automatismes sont là. On veut que tout le monde se sente concerné car la saison est longue. L’objectif, c’est de finir dans le top 5 pour jouer les playoffs”, a-t-il déclaré.



Avec cette victoire éclatante et une attaque de feu, l’AS Dragon retrouve sa place parmi les prétendants aux playoffs, avec un match en moins. Solide, collectif et inspiré offensivement, le club de Titioro envoie un message clair : il faudra compter sur lui cette saison.



Tefana intouchable, Tamarii Punaruu surprend



Dans les autres rencontres de cette 4e journée, Tefana confirme son statut de leader en atomisant Pueu 7-0. Derrière, Mira, co-leader avant cette journée, a connu sa première défaite de la saison. Pirae, en visite sur l’île Sœur, a su trouver les solutions pour l’emporter 3 à 2 dans ce duel de haut de tableau.



Vénus, en embuscade, s’est imposé 2-1 sur la pelouse de Central Sport, tandis que Tamarii Punaruu, surprenant en ce début de saison, a dominé les Jeunes Tahitiens 4-1 pour s’emparer de la troisième place.







Rédigé par Manu Rodor le Dimanche 19 Octobre 2025 à 16:47 | Lu 277 fois



