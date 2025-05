L’AS Dragon et AS Mira se neutralisent dans un duel intense (2-2)

Tahiti, le 18 mai 2025 – Samedi, le 22e journée de Ligue 1 Vini a vu s’opposer l’AS Dragon, quatrième du championnat, qui vise une victoire pour consolider sa position et l’AS Mira, cinquième avec dix points de retard, venu avec la ferme intention de bousculer la hiérarchie. Et les promus de Moorea ont très vite montré qu’ils n’étaient pas venus pour faire de la figuration.



Ce samedi après-midi, dans un match en retard de la 22e journée de Ligue 1 Vini, l’AS Dragon recevait l’AS Mira sur la pelouse du centre technique de la Fédération tahitienne de football. Une rencontre délocalisée en raison de la finale de la Ligue des champions féminine, programmée le même jour au stade Pater.



Dès les premières secondes, l’AS Mira prend le contrôle du ballon et met la pression sur la défense adverse. Un premier corner dès la 2e minute laisse entrevoir ses intentions, même si une faute dans la surface annule cette première occasion. Quelques instants plus tard, Frédéric Nepamoindou, l’avant-centre de Mira, se présente seul face au gardien, mais le jeune portier de Dragon, Lukas Tematahotoa, s’interpose avec beaucoup de maturité et d’autorité.



Mira poursuit sa domination avec plusieurs incursions dangereuses. À la 8e minute, un coup franc bien tiré par Heiarii Maperi, le maître à jouer de cette équipe, trouve la tête de Nepamoindou, mais sa tentative passe au-dessus. L’AS Dragon, trop souvent en retard, peine à poser son jeu. Et à la 10e minute, cette supériorité se concrétise enfin : sur un coup franc de Silver Tapu Teheura, c’est Frédéric Nepamoindou, encore lui, qui place une tête imparable pour ouvrir le score (0-1).



Ce but a pour effet de réveiller les orange de l’AS Dragon, qui tentent dès lors de réagir. D’abord par l’intermédiaire de leur capitaine Makalu Xowi, exemplaire toute la partie, qui s’illustre sur coup franc, sans danger pour le gardien, puis en servant magnifiquement un coéquipier, dont la frappe flirte avec le petit filet. Progressivement, les joueurs de Dragon reviennent dans le match, occupant davantage la moitié de terrain de Mira.



Mais les occasions nettes restent rares. Mira, en contre, se montre toujours menaçant, comme sur cette nouvelle tentative de Nepamoindou, très dangereux ce samedi après-midi, qui rase le poteau juste avant la pause. Malgré les tentatives de part et d’autre, le score reste figé à 1-0 en faveur de Mira à la mi-temps, mais la dynamique semble tourner.



Un second acte spectaculaire



La seconde période démarre sur les chapeaux de roues, avec des intentions claires de part et d’autre. Dès la 50e minute, Nepamoindou s’échappe encore une fois pour un face-à-face avec le gardien, mais celui-ci, impérial, détourne le ballon sur son poteau. Dragon répond par une tête puissante de Makalu sur corner, qui s’écrase sur la transversale (57e).



C’est finalement à la 63e minute que l’égalisation tombe. D’un lob somptueux depuis les 35 mètres, le capitaine Makalu trouve la lucarne et remet les deux équipes à égalité (1-1). Un but splendide qui galvanise les siens.



À peine remis de leurs émotions, les joueurs de Mira encaissent un second but. Rayan Yansse Oue profite d’une hésitation défensive pour fusiller le gardien et donne l’avantage aux siens (2-1). Dragon renverse le score et semble prendre le dessus physiquement et mentalement.



Mais Mira ne baisse pas les bras. La sortie de son meneur de jeu, Heiarii Maperi, déstabilise temporairement l’équipe, mais celle-ci retrouve de l’allant. Sur une action bien construite à gauche, Tiaihau Teihotaata hérite d’un ballon dans la surface mais manque son duel avec le gardien.



Dans une fin de match complètement folle, les deux équipes pensent inscrire un troisième but chacune, mais les deux réalisations sont logiquement refusées pour hors-jeu. Finalement, à la 89e minute, Mira arrache l’égalisation tant attendue : Tevahitua Tepa lance parfaitement Teihoarii Tama, rentré en cours de jeu, qui ne tremble pas face au gardien pour inscrire le but du 2-2.



Un match nul mérité



Le coup de sifflet final scelle un score de parité logique entre deux équipes qui n’ont jamais fermé le jeu. Pour Mira, ce match nul arraché aux forceps témoigne de l’esprit combatif d’un groupe en pleine progression. “On termine le match sur un nul contre une grosse équipe de Dragon. On est content car on est une équipe jeune mais quand on voit le nombre d’occasions que l’on a, on peut nourrir quelques regrets. Mais au vu de notre saison, je suis très fier de mes coéquipiers et du club. On devait lutter pour le maintien et on se retrouvait à batailler dans les cinq premiers. On va tenter d’aller chercher le plus haut possible et surtout de confirmer la saison prochaine”, expliquait le meneur de jeu et leader de cette formation, Heiarii Maperi.



Pour Dragon, même si la victoire s’échappe, les enseignements sont positifs. Avec une équipe jeune et largement remaniée, les hommes de Makalu Xowi ont montré de belles promesses pour l’avenir. “C’est vrai que cette fin de saison est difficile. On sent un relâchement et une motivation qui nous fuit. C’est l’occasion aussi pour nous de lancer quelques-uns de nos jeunes et c’est une fierté, surtout quand on voit leur caractère. On a su réagir en deuxième mi-temps alors qu’on a vraiment subi. Mais ça prouve le caractère du groupe et que l’avenir du club est entre de bonnes mains.”



Ce match en retard de la 22e journée aura tenu toutes ses promesses. Deux équipes joueuses, de l’intensité, du spectacle, quatre buts et une issue incertaine jusqu’au bout. Une belle vitrine pour le football tahitien.









Rédigé par Manu Rodor le Dimanche 18 Mai 2025 à 15:14