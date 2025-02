L’AS Dragon en démonstration face à l’AS Tamarii Punaruu (5-1)

Tahiti le 7 février 2025 - L’AS Dragon (3e, 43 points) s’est imposée avec autorité face à l’AS Tamarii Punaruu (7e, 24 points) sur le score de 5-1, vendredi, à l’issue d’une rencontre opposant deux équipes aux ambitions bien différentes pour la 14e journée du championnat de ligue 1 Vini. Un succès logique pour les Dragons, qui confirment leur excellente forme depuis le début du championnat.



Dès l’entame, les joueurs de Dragon montrent qu’ils sont venus chercher la victoire en multipliant les offensives. Pourtant, ce sont bien les locaux qui ouvrent le score contre le cours du jeu. À la 8e minute, Saké, très en jambes, s’échappe dans la surface et obtient un penalty après avoir été fauché. C’est Sangue qui prend ses responsabilités. Il ne tremble pas et donne l’avantage à Tamarii Punaruu (1-0).



La réaction des visiteurs ne se fait pas attendre. Deux minutes plus tard, une faute sur le milieu de terrain de l’AS Dragon, Makalu Xowi, offre un coup franc bien placé, mais le gardien de Tamarii Punaruu, Teiki Hamblin, s’interpose. L’AS Dragon accentue la pression et assiège le camp adverse.



À la 19e minute, un coup franc de 35 mètres de Shawn Roonui Tinirauarii finit sa course dans le but de Tamarii Punaruu, permettant aux visiteurs de revenir à égalité (1-1). Dans la foulée, après un corner bien repoussé par la défense de l’AS Dragon, Xowi – toujours lui – s’échappe le long de la ligne de touche, pénètre dans la surface mais son tir, pas assez croisé, trouve le petit filet.



Dragon prend les devants avant la pause



Malgré une nette domination de l’AS Dragon, les joueurs de Raimana Bu Luc, ne déméritent pas. Leur milieu de terrain essaie de construire, mais peine à trouver les attaquants. De son côté, les coéquipiers du capitaine et meilleur buteur du championnat Tamatoa Tetauira manquent d’efficacité dans le dernier geste, ce qui pousse le gardien Jo Torohia à exiger “plus de sérieux” de la part de ses coéquipiers.



Finalement, à la 35e minute, l’AS Dragon prend logiquement l’avantage sur un corner frappé par Yan-Gael Leroy. Shawn Roonui Tinirauarii, encore bien placé au second poteau, catapulte le ballon de la tête au fond des filets et inscrit son deuxième but (2-1) et permet surtout à son équipe de prendre l’avantage. Après ce deuxième but, le rythme retombe légèrement jusqu’à la pause.



Une seconde période à sens unique



Au retour des vestiaires, l’AS Dragon continue sur sa lancée et se procure rapidement une occasion franche. Une ouverture lumineuse de Xowi trouve Tinirauarii dans la surface, mais ce dernier manque complètement son tir.



Les assauts des visiteurs se multiplient. À la 57e minute, encore une frappe puissante de Tinirauarii – très en vue, vendredi soir – à l’entrée de la surface. Ce qui oblige encore Teiki Hamblin, le gardien de Tamarii Punaruu, à un bel arrêt réflexe. Mais la résistance des locaux finit par céder à la 65e minute : Tamatoa Tetauira s’échappe seul face au gardien et offre une passe décisive à Gervais Chan Kat, qui inscrit son premier but et permet à son équipe de faire le break (3-1).



Dans la foulée, une échauffourée éclate et c’est Moeterauri Rohi, rentré en cours de jeu qui écope d’un carton rouge, compliquant encore plus la fin de match pour l’AS Tamarii Punaruu. Sur le coup franc qui suit, Shawn Roonui Tinirauarii se retrouve seul face au gardien. D’un dribble, il l’élimine et pousse le ballon au fond des filets pour son triplé (4-1).



Réduits à dix, les locaux ne baissent pas les bras et se procurent une belle opportunité à la 80e minute sur un coup franc bien tiré, mais Jo Torohia réalise un superbe arrêt.



Dans les dernières minutes, les Dragons scellent définitivement le sort du match. Après une ouverture en profondeur, le capitaine de Dragon se présente seul face au gardien, qui tente de dégager le ballon en dehors de sa surface. Malheureusement pour lui, son dégagement est contré par Gervais Chan Kat, qui n’a plus qu’à pousser le ballon dans le but vide et inscrire son doublé (5-1).



Un quatuor de tête qui impose un rythme intense



Avec cette large victoire, Dragon continue de mettre la pression sur les équipes de tête. Après avoir infligé un 5-1 à Tefana, les hommes de Timiona rééditent leur performance et confirment leur statut de sérieux prétendants au titre. “Aujourd’hui on avait mis une stratégie en place bien spécifique pour contrer Tamarii Punaruu. Ça a marché. Je savais qu’en deuxième mi-temps nos remplacements prévus feraient le travail et c’est ce qui s’est passé. Après ça n’excuse pas notre attitude sur le penalty. Si on veut viser le titre, il ne faut plus reproduire ce genre d’erreurs. Mes joueurs en sont conscients et avec le sérieux qu’ils mettent aux entrainements et aux matchs, je suis sûr qu’ils sauront analyser et gommer ce genre d’erreurs”, analysait le coach Timiona Asen



De son côté, l’AS Tamarii Punaruu reste solidement ancrée dans le milieu de tableau, mais devra rapidement se ressaisir pour éviter de sombrer en cette fin de saison : “Nous savons que nous allons lutter pour le maintien. Depuis les fêtes de Noël on revient bien. C’est dommage, on tient bien la première mi-temps mais malheureusement le match bascule sur ce carton rouge. On n’a pas su maitriser nos émotions. L’équipe est très jeune. J’ai des U18 qui montent régulièrement avec nous. C’est dans notre projet de jeu. La formation de nos jeunes joueurs est très importante dans le club”, expliquait Raimana Bu Luc, le coach de l’AS Tamarii Punaruu. Une jeunesse qui fera très vite, à n’en pas douter, le bonheur de son club.



Pour cette quatorzième journée, rien ne bouge en tête du classement. Pirae est allé s’imposer chez l’AS Central 6 à 1. Les hommes de Vatea Terai continuent sur leur lancée et tiennent bon le rythme.

Venus aussi tient la cadence et a étrillé l’équipe de Paea, les Manu Ura 16-1. Saison difficile pour les promus qui ont du mal dans cette ligue 1.



Autre équipe du haut de tableau, l’AS Tefana est venue à bout du Taiarapu FC 3-0. Pour le dernier match du week-end, l’AS Mira bat l’AS Pueu 2 à 1.







Rédigé par Manu Rodor le Dimanche 9 Février 2025