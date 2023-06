L'ARS de La Réunion suspend trois dentistes pour "des manquements aux règles d'hygiène"

Saint-Denis de la Réunion, France | AFP | jeudi 08/06/2023 - Trois chirurgiens-dentistes de La Réunion ont été suspendus pour "manquements aux règles d'hygiène" notamment la stérilisation des instruments indispensable pour que les maladies ne passent pas d'un patient à l'autre, a annoncé jeudi l'Agence régionale de santé (ARS).



C'est une inspection diligentée par l'ARS qui "a mis en lumière de nombreux manquements aux règles d'hygiène et de stérilisation" au sein de ce cabinet dentaire situé au Port (ouest de La Réunion), indique l'ARS dans un communiqué.



"A titre conservatoire et pour la sécurité des patients", les trois chirurgiens-dentistes "ne peuvent plus temporairement poursuivre leur exercice", informe l'Agence régionale de santé.



Le cabinet dentaire est fermé "dans l'attente du rétablissement des bonnes pratiques (...) et de la levée des non-conformités".



Un comité d'experts réuni par l'ARS et Santé publique France sera chargé de déterminer "les patients qui doivent se voir proposer un dépistage des infections possiblement transmissibles à l'occasion de soins dentaires réalisés dans des conditions non-conformes d'hygiène", souligne l'Agence régionale de santé.



Aucune suspension d'activité de cabinet médicaux pour manquement aux règles d'hygiène n'a été prononcée à La Réunion depuis plus de dix ans.