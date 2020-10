L’APF ne voit pas la vie en rose

Tahiti, le 30 octobre 2020 - Parés de rose en cette fin du mois d’octobre, les représentants à l’assemblée ont tenté de débattre sur les orientations budgétaires 2021 dans un contexte des plus incertains. Face aux nombreuses incertitudes d’une situation économique et sanitaire délicate, Edouard Fritch a appelé à "garder les pieds sur terre, sans excès ni de pessimisme, ni d’optimisme".



Figure imposée par la loi organique, le débat d’orientation budgétaire (DOB) est, bon an mal an, un exercice où le gouvernement tente, dans un numéro d’équilibriste de faire correspondre ses prévisions budgétaires avec les actions et projets qu’il souhaite réaliser l’année suivante. 2020 étant un mal an, l’exercice frôle le funambulisme dans la pénombre par temps de grand vent. En cause, ce "fichu virus" selon Edouard Fritch qui va conduire le gouvernement à agir en 2021 dans une situation "particulièrement complexe à stabiliser car il repose sur des hypothèses d’activité incertaines".



Fritch veut garder les pieds sur terre et assume



Un lot d’incertitudes sur l’emploi et l’activité et de prévisions contrariées, notamment fiscales, qui incite l’exécutif à la prudence et au réalisme dans la préparation du prochain budget 2021 du Pays. "Les mois à venir nous apporteront leurs lots de défis à relever" avec des fortes tensions sur la trésorerie, l’équilibre des comptes sociaux ou encore sur la chute de l’activité qui va s’aggraver avec un possible reconfinement. Ce flou dans le présent et dans l’avenir a également anesthésié une opposition sans plus de certitudes sur le futur. "Aujourd’hui, plus que jamais, nous devons donc garder les pieds sur terre, sans excès ni de pessimisme, ni d’optimisme" résumera Fritch. Cet appel au réalisme va nécessiter des ajustements budgétaires en cours d’année pour s’adapter aux circonstances forcément changeantes. L’appel s’est également accompagné d’une mise au point sur les choix opérés depuis juillet par l’exécutif qui assume pleinement ses responsabilités. "A la fin mai, notre Pays était bien Covid-Prepared. (…) Le gouvernement aurait fait preuve d’irresponsabilité, à l’époque, en refusant de rouvrir les frontières, et en laissant mourir sur pieds de nombreuses entreprises polynésiennes (…)". Des morts économiques donc évitées.



L’union plus vraiment sacrée



Ce DOB périlleux aurait dû être un baptême du feu pour le nouveau ministre des finances. Il n’a pas été réellement mis sur le grill et se contentera d’une intervention discrète. Teura Iriti prônera en effet l’unité et la fraternité au sein de l’Assemblée, un discours rassembleur qui sera repris avec intérêt par les membres du gouvernement dans leur intervention. Un appel au rassemblement moins unanimement avec le groupe A Here ia Porinetia de Nicole Sanquer et qui conduira, malgré un appel de Nuihau Laurey au respect des positions minoritaires, à un échange houleux entre le Président et la Député. L’union sacrée à l’APF lors du vote du premier collectif budgétaire de l’année a volé en éclat. Fritch invitera notamment le groupe nouvellement créé à "faire preuve d’humilité mais aussi et surtout de solidarité envers le gouvernement alors que la période est grave" au lieu de "critiquer inutilement le gouvernement pour masquer les échecs cuisants" subis lors des élections communales et sénatoriales. Si l’humilité n’était assurément pas au rendez-vous, les accusations le furent. "De toutes les façons frontière ouverte ou frontière fermée, vous auriez fait de la démagogie et formulé des critiques".



Nouvel emprunt mais pas de nouvel impôt



Dans cet environnement incertain, la seule certitude budgétaire à venir est celle du recours à un second emprunt auprès de l’Etat. Comme annoncé, cette deuxième demande est dans les tuyaux et a déjà fait l’objet de discussions avec Paris. L’augmentation de la dette du Pays ne s’accompagnera pas pourtant d’une hausse de la pression fiscale pour les Polynésiens selon le président. "Je n’envisage pas de faire subir de nouveaux impôts aux contribuables polynésiens, je ne veux pas donner d’une main ce que je vais récupérer immédiatement de l’autre" indiquera le président. Une garantie qu’il faudra probablement renouveler dans les semaines à venir, notamment dans le budget 2021 et les suivants. En mai dernier, le chef de l’exécutif n’était en effet pas favorable au recours à un emprunt avant de se raviser. Sans nouvel impôt, le président ajoutera sans plus de précision que le remboursement de cet emprunt se fera "par notre travail et par la reprise de la croissance que nous appelons tous de nos vœux". Les vœux de Fritch, habituel adepte des références aux évangiles, ne sont pas pour autant des vœux pieux.