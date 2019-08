L'APF et la Chambre des représentants de la Nouvelle-Zélande se rapprochent

Papeete, le 19 août 2019 - Une délégation menée par le président de l’assemblée de la Polynésie française, Gaston Tong sang, est actuellement en Nouvelle-Zélande sur les traces de Tupaia et de la culture maori. Cette visite est l'occasion de créer des liens avec la Chambre des représentants de la Nouvelle-Zélande.





Invités par le président de la Chambre des représentants de la Nouvelle-Zélande, Trevor Mallard, le président de l’assemblée de la Polynésie française, Gaston Tong Sang, et les membres de sa délégation se sont rendus dimanche 18 août dans la ville de Gisborne. Cette ville qui compte une importante communauté maori est connue pour avoir été le lieu d’accueil de l’emblématique Tupaia, célèbre navigateur tahitien et ami et traducteur du capitaine Cook.

Le président et sa délégation ont été reçus au sein de la tribu du Marae Hauiti. Ils ont également visité l’école de Tolaga Bay qui dispense un enseignement immersif en langue maori et propose un programme éducatif bilingue qui connaît un succès grandissant sur place. Cette prise de contact pédagogique et éducative a permis aux élus de mesurer l’efficacité des méthodes mises en place et les bienfaits d’un tel enseignement, dans le cadre des projets présentés récemment par la ministre de l’Education, Christelle Lehartel.



Les deux dernières visites effectuées furent celles d’une plantation de myrtilles gérée par une coopérative agricole maori et enfin celle du lieu-dit « Te Ana o Tupaeea », lieu du premier contact entre européens et maori et qui accueillit jadis le célèbre navigateur tahitien et son ami James Cook.



Cette dernière visite était l’occasion d’aborder la prochaine célébration, au mois d’octobre, du 250e anniversaire de l’arrivée de Tupaia en Nouvelle-Zélande, auquel participeront les autorités polynésiennes et une importante délégation issue de la commune de Mahina.



Ces visites et rencontres, organisées par le parlement Néo-zélandais, contribuent à sensibiliser les élus aux importants liens culturels, ancestraux, migratoires et séculaires qui unissent la Nouvelle-Zélande et la Polynésie française. Les élus sont attendus mardi à Wellington pour une rencontre avec le président de la Chambre des représentants et plusieurs élus du parlement.