L'AFD et l'Ademe subventionnent le futur siège "vert" de la Codim

Tahiti, le 24 février 2022 – L'Agence française de développement et l'Ademe ont signé jeudi une convention de financement avec la Communauté de commune des îles Marquises (Codim) pour apporter une subvention en assistance à maîtrise d’ouvrage “qualité environnementale du bâtiment” du futur siège “durable” de la Codim.



La communauté de communes des îles Marquises (Codim) a signé jeudi une convention de financement avec l'Agence française de développement (AFD) et l'agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (Ademe) pour une assistance à maîtrise d’ouvrage “qualité environnementale du bâtiment” pour la construction du futur siège de la Codim à Hiva Oa. L'AFD mobilisera pour sa part une subvention maximale de 7,5 millions de Fcfp via le fonds Outre-Mer, le montant de la contribution de l'Ademe, lui, n'a pas été communiqué afin d'éviter que les éventuels candidats aux appels d'offres utilisent le montant total des subventions comme base de calcul à leur offre. Ce financement doit soutenir la Codim dans sa démarche environnementale, soucieuse que le bâtiment qui accueillera son siège soit “durable, respectant l'environnement local et mettant en valeur le patrimoine culturel et naturel des Marquises.” La démarche dite “qualité environnementale du bâtiment” intervient notamment dans le choix des matériaux, les sources d'énergies, la récupération des eaux de pluie et tout ce qui vise à réduire l'empreinte écologique de l'édifice. Pour le siège de la Codim, la prestation consistera à suivre le chantier, l'élaboration des plans, la réception du bâtiment et assurera l'intégration des critères environnementaux tout au long du projet.

Rédigé par Julie Barnac le Jeudi 24 Février 2022 à 15:59 | Lu 171 fois