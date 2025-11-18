L'AÉROPORT DE TAHITI LANCE UN AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE : CONSULTATION POUR LE COULAGE DE BÉTON DANS LES BLOCS DES BARRIÈRES ANTI-SOUFFLE MARCHE DE TRAVAUX

|
Le Pays expulse Chirac de l’hôpital
18/11/2025
Jordy Chan mis en difficulté par sa majorité
31/10/2025
80 personnes touchées, 3 évasans et un décès lors de l’intoxication alimentaire de Rangiroa
04/11/2025
Le parking du CHPF en mal de places
19/11/2025
|
TAHITI-INFOS est un site édité par FENUACOMMUNICATION Sarl au capital de 20 000 000 Fcfp, immeuble Manarava - Shell RDO Faa'a - BP 40160 98 713 Papeete Polynésie Française.
(+689) 40 43 49 49 - Dir. de publication : Sarah MOUX - Gérant : Albert MOUX