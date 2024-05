Kyle Helme s’impose à Vaitarua

La deuxième journée du challenge Tahiti Adrénaline Racing 2024 s’est déroulée ce dimanche 26 mai sur le circuit de Vaitarua. Et comme lors de la première journée, malgré un sursaut de combativité de la part du tenant du titre 2023 lors de la première manche, Kyle Helme s’impose au bout du compte chez les élites. Avec trois manches gagnées sur quatre dans ce challenge, il reste en tête du classement du championnat de Polynésie de motocross.



C’est la deuxième étape du championnat de Polynésie de motocross, mais aussi le premier challenge de l’année. Et vu que les challenges se déroulent sur deux journées, les compétiteurs ont eu le temps de cogiter depuis la première journée du Tahiti Adrénaline Racing 2024, le 12 mai dernier. Dans la tête des pilotes, on calcule, on suppute, on se demande : “Combien de points ai-je besoin pour gratter une place dans le classement général ? Et donc, quel chrono dois-je faire pour passer en tête lors de cette deuxième journée ?” Mais le jour J à l’entrée de Taravao, l’heure n’est plus à la réflexion. Ce dimanche 26 mai, dans les quatre catégories, ça va se jouer au centième de seconde.



Pour cette deuxième journée du challenge Tahiti Adrénaline Racing 2024, Loisirs, MX Kids, MX3 et MX1 ont pris le départ au terrain de Vaitarua. Quatre catégories qui répertorient l’ensemble des pilotes du championnat polynésien, explique Raimana Lehartel, directeur de course du challenge Tahiti Adrénaline Racing et secrétaire général de la fédération de motocyclisme de Polynésie française. “Il y a quatre groupes et dans chaque groupe, il y a deux catégories.” Les MX Kids, “des enfants de 3 et 4 ans qui débutent”. Les Loisirs, “ce sont les open et les vétérans, des personnes qui pratiquent le motocross pour le loisir. On les met dans cette catégorie pour qu’ils s’habituent aux courses s’ils veulent monter de catégorie.” Les MX3, “ce sont les champions de demain, des tout jeunes avec des motos entre 65 et 85 cm³”. Et enfin les MX1, “les seniors et les élites. Les seniors, ce sont les futures élites qu’on met face aux élites pour les préparer, mais qui ont leur classement à part”. Et bien sûr, cette fameuse élite qu’on ne présente pas, le gratin du pilotage polynésien.

91 vs 10 Le combat qui a fait vibrer la terre mais surtout les foules, c’est bien sûr Jonas Lee Wing face à Kyle Helme. Le numéro 10 face au 91. Le tenant du titre 2022-2023 en Polynésie face à son concurrent le plus sérieux, Kyle. Jonas Lee Wing, qui a son titre à défendre, s’était déjà fait défaire à deux reprises lors de la première journée du challenge par un Kyle Helme enragé. Et au départ de cette avant-dernière manche du challenge, aucun ne veut laisser un millième de seconde d’avance à l’autre. Les moteurs grondent, les pneus s’enfoncent dans les ornières, mais aucun n’arrive à distancer son concurrent. Enfin, très légèrement, car Jonas et sa GasGas 450 s’imposent sur cette première manche de la journée, un battement de cil devant Kyle. Le 10 veut reprendre sa place et veille sur son titre. Mais le 91 n’a pas dit son dernier mot. Dernière manche de ce challenge chez les élites, la bagarre va continuer. Juste avant le dernier départ, Kyle souffle avant de remettre son casque : “C’est le champion en titre, il est en forme. Donc il faut tenir jusqu’au bout.” Il a tenu. Kyle Helme fait le coup du chapeau et dérobe cette dernière manche à un Jonas pourtant bouillant. Bilan des deux jours : trois manches pour Kyle Helme et une seule pour Jonas Lee Wing, qui laisse pour l’instant sa place de premier au classement à un numéro 91 bien décidé.

Dans la même catégorie, mais côté seniors, Ka’ui Tom Sing Vien fait le spectacle. Actuellement premier du classement seniors suite au challenge, le numéro 18 se frotte déjà aux élites. Chez les plus petits, c’est un Kahiki Dubois-Lehartel plein de fougue qui triomphe dans la catégorie espoir des MX3. Il avait raté sa deuxième manche lors de la première journée, mais demeure premier du classement. Le tout jeune Aomana Bessert, cadet de la catégorie, a lui aussi fait le show. Il vient tout juste de troquer sa 50 cm³ contre une 65, “son huitième roulage avec”, témoigne son père. Mais le petit fait déjà preuve d’une aisance folle, une aisance de pilote. Malgré un super start, il s’arrêtera juste avant la fin de la troisième manche à cause d’un problème mécanique. Au terme de ce challenge, il est classé 4e au général.

