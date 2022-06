Kura Ura Ehumoana et Dylan Largeteau aux France espoirs de taekwondo

Tahiti, le 10 juin 2022 - Deux jeunes tahitiens du Taekwondo Manu Ura Paea participeront, ce samedi à Monaco, aux championnats de France espoirs (-21 ans), avec chez les dames Kura Ura Ehumoana (+73 kg) et chez les messieurs Dylan Largeteau (-87 kg).



Cap sur Monaco et les championnats de France espoirs pour deux jeunes taekwondoistes polynésiens licenciés au Taekwondo Manu Ura Paea. Chez les dames, Kura Ura Ehumoana (+73 kg) sera la seule représentante du fenua. Son partenaire de club, Dylan Largeteau (-87 kg) sera lui le seul engagé dans le tableau masculin. La compétition doit démarer, ce samedi, dans la salle du Cap d’Ail.



L’objectif avoué pour les deux espoirs tahitiens sera au moins de monter sur un podium dans leur catégorie respective. Et au vu de leur résultat dans les précédentes compétitions, une médaille semble bien possible. En 2019, Kura Ura Ehumoana avait décroché le titre de vice-championne de France en juniors. Et Dylan Largeteau s’était lui emparé d’une médaille de bronze en cadet. “Ils ont fait une grosse préparation depuis trois mois. Si on les envoie à ces championnats, c’est que l’on sait qu’ils peuvent faire quelque chose”, indique la présidente de la fédération polynésienne de taekwondo et disciplines associées, Myrthana Tiaoao.

