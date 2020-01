Kung Hey Fat Choi, bienvenue dans l'année du Rat de Métal !

"Les lions chassent tout ce qui est mauvais esprits, mauvaise énergie"



Peux-tu nous expliquer ce qu’ont fait les lions ce matin au temple ?

Ce matin c’est la bénédiction des lions. Quand on va aller danser pour les magasins, les lions chasseront tout ce qui est mauvais esprits, mauvaise énergie. Le lion va emmagasiner toute cette négativité, donc chaque année il faut purifier et bénir les lions pour enlever ces énergies négatives et récupérer tout ce qui est positif, comme ça à chaque passage dans un magasin on essaiera de laisser de bonnes énergies.



Deux nouveaux lions sont présents aujourd’hui pour votre association ?

Oui, on les a réveillés la semaine dernière. C’est un rituel au temple avec le prêtre. Le lion arrive endormi et on le réveille progressivement, il commence à se sentir en vie, il commence à prendre conscience des gens et de son environnement. Ça nous amène à 13 ou 14 lions pour l’association il me semble.



On a vu les lions aller renifler partout, qu’est-ce que cela signifie ?

Les lions vont aller regarder s’il y a des mauvais esprits dans les moindres petits recoins pour les débusquer, on va aussi lancer des pétards pour les faire fuir. Ce qu’on a aussi fait aujourd’hui, après la bénédiction, c’est que les lions sont venus remercier les dieux en saluant les statues.



Pourquoi tout le monde essaie-t-il de caresser les lions ?

Ça porte bonheur ! En fait il faut les caresser sur la fourrure, mais pas sur la corne ou le miroir, ça lui sert de défenses. Donc si vous croisez un lion vous pouvez venir le caresser, il n’y a pas de soucis, nous on se laisse faire. Tout le monde peut caresser, donner une enveloppe ou même prendre une photo avec le lion !



Qu’y a-t-il dans les enveloppes ?

Souvent c’est un peu d’argent pour remercier les danseurs. Les gens mettent ce qu’ils veulent, mais normalement le chiffre porte-bonheur chez les chinois c’est le 9.