Koweït: Kuwait Oil Company annonce l'"état d'urgence" après une fuite de pétrole

Koweït, Koweït | AFP | lundi 20/03/2023 - La compagnie pétrolière nationale koweïtienne a annoncé lundi l'"état d'urgence" après une fuite de pétrole, un incident dénoncé comme un "problème récurent" dans ce pays du Golfe par des défenseurs de l'environnement.



"L'état d’urgence a été décrété en raison d’une fuite de pétrole dans l’ouest du pays", a annoncé la Kuwait Oil Company dans un communiqué.



La fuite a eu lieu dans une région non habitée, sans faire de blessés, et "la production n'a pas été affectée", a affirmé à l'AFP le porte-parole de la compagnie, Qusai Alamer, sans préciser le lieu exact de l'incident.



Le Koweït est l'un des principaux producteurs de brut au monde. Près de 90% de ses revenus proviennent du pétrole.



"Aucune émanation toxique n'a été signalée sur le site", selon le porte-parole.



Le journal koweïtien Al Rai a publié sur Twitter une vidéo dans laquelle on voit une importante quantité de pétrole jaillir d'un conduit sur un terrain aride.



L'authenticité de cette vidéo n'a pu être vérifiée dans l'immédiat par l'AFP.



Kuwait Oil Company a affirmé avoir envoyé des équipes sur place pour déterminer l'origine de la fuite et la contenir.



"Non respect des règles"



Selon le militant de l'environnement koweïtien, Khalid Al-Hajire, à la tête de l'organisation Greenline, les informations fournies à ce stade par la compagnie ne permettent pas d'évaluer l'ampleur des dégâts sur l'environnement occasionnés par la fuite.



Mais ce type d'incident est un "problème récurent en raison (...) du non respect des règles de sécurité et de celles de la protection de l'environnement", a-t-il affirmé à l'AFP, en dénonçant "l’absence de fermeté de l'Autorité nationale de l'environnement à l'égard du secteur pétrolier".



Membre clé de l'Organisation des pays exportateur de pétrole (Opep), le Koweït produit actuellement environ 2,7 millions de barils par jour.



Sa compagnie nationale avait signalé plusieurs fuites de pétrole ces dernières années.



En 2017, deux nappes de pétrole avaient été identifiées au large des côtes du pays en l'espace de quelques jours.



"La pollution que nous voyons constamment dans l'air, sur la terre et dans la mer prouve que le secteur pétrolier n'attache pas suffisamment d'importance à la protection de l’environnement", a affirmé Khalid Al-Hajire.



Selon l'expert pétrolier Abdulsamee Bahbahani, la fuite pourrait provenir d'un puits pétrolier abandonné.



"Je pense que le puits n'a pas été bien refermé, ce qui a conduit à l'érosion des conduits et du revêtement en ciment, ainsi qu'à une augmentation de la pression", a-t-il dit à l'AFP, avertissant qu'une étincelle pourrait provoquer un incendie.