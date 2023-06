Korail Vernaudon : “Dix belles amitiés se sont créées”

Tahiti, le 24 juin 2023 – Korail Vernaudon, élue Miss Heiva 2023, est très fière de ce titre “ important qui permet aux jeunes filles de s'épanouir” autrement qu’en étant couronnées Miss Tahiti.



Dans le public, au niveau de l'applaudimètre c'était très serré avec la gagnante de ce soir. Es-tu un peu déçue ?

“Non, bien sûr que non. C'est une compétition et il faut toujours une gagnante. Il y a une couronne, quatre écharpes, et dix belles amitiés qui se sont créées ce soir et pendant toute l'aventure. Je suis très fière et reconnaissante. Merci à vous tous qui m'avez portée jusqu'ici. Mon amie Ravahere fera une Miss Tahiti exceptionnelle, je n'en doute pas une seule seconde. Je suis très fière d'elle. Je suis très fière de moi également. Les sacrifices et le chemin n'a pas été facile jusqu'ici mais je suis très fière de la femme que je suis devenue aujourd'hui, et prête pour cette année avec ce magnifique quatuor.



Qu'est-ce que t'a apporté cette élection au plan personnel ? Ta personnalité a-t-elle évolué depuis le début de l'aventure ?

“Bien évidemment. La jeune femme que je suis devenue n'est plus du tout la même que celle que j'étais au début de l'aventure. Une grosse prise de confiance, beaucoup d'assurance. Je me suis affirmée. Je me suis découverte de nombreux aspects que je ne soupçonnais pas.”



Tu as été élue Miss Heiva, qu'est-ce que cela représente pour toi ?

“Miss Heiva est un titre qui, cette année, prend beaucoup plus de lumière. Je suis fière d'être la première Miss Heiva qui n'était pas reconnue à sa juste valeur, mais le comité en a fait un titre important qui permet aux jeunes filles de s'épanouir dans un autre titre que celui de Miss Tahiti.”