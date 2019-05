Kite surf – Défi Kite 2019 : Le rider de Moorea Théo Lhostis 3e sur 400

Parole à Théo Lhostis :



Quelques mots sur ton récent bon résultat ?



« Ce week-end a eu lieu le Defi Kite 2019, le plus gros rassemblement au monde de la discipline avec 400 riders sur la ligne de départ. Les 140 km de course se sont terminés avec une tramontane surpuissante, des claques à 50 nœuds le dimanche, une journée avec des conditions vraiment extrêmes. Il n’y a qu'à Gruissan qu'on navigue dans des conditions pareilles, un véritable champ de bataille sur l 'eau. C'était juste incroyable ! Pour cette dernière journée de folie, je termine deuxième sur deux manches, c'était énorme, j 'ai tout donné. J'ai réussi...Mon objectif c’était le podium, c'est fait ! je suis super content. »



Tu en es où de tes projets professionnels ?



« J’ai la chance d’avoir plusieurs sponsors dont Air Tahiti Nui, ce qui me permet de venir au Fenua pour m’entraîner durant l’hiver métropolitain. Mais je suis toujours ouvert à différentes propositions de sponsoring. J’aurais 21 ans à la fin de l’année. Actuellement, je ne pratique que le kite mais je fais également du développement et de la mise au point de matériel. Je souhaiterais passer mon brevet de Capitaine 200 pour pouvoir skipper des bateaux en Polynésie. Je suis très content de pouvoir revenir souvent au Fenua pour pouvoir partager mon expérience avec les copains polynésiens. Quand le vent n’est pas là, c’est le surf qui prend le relais, j’aime aussi le vtt, l’escalade, la moto...en fait j’aime de nombreux sports. »



Tes objectifs ?



« C'est de pouvoir rider à ma convenance et d’être libre de mes choix. J’espère faire encore de beaux voyages, de belles rencontres et j’espère rester au top niveau. Je remercie mes parents, mes premiers sponsors. Maintenant, je vole de mes propres ailes grâce à mes sponsors donc un grand merci à @airtahitinui, @oteacapital, @ozone, @jeewin, @lesours et @forwardwip. Un grand coucou à toute la Polynésie et à bientôt sur le Fenua ! » Propos recueillis par SB