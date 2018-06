Kikilove et son associé condamnés à 8 ans de prison ferme

Quels axes de défense fallait-il choisir pour défendre les principaux protagonistes des deux plus gros trafics d’ice et de paka en Polynésie ? Durant toute la matinée, les avocats se sont succédé à la barre pour rappeler au tribunal que leurs clients avaient collaboré avec la justice et ce, dès les premières heures de garde à vue. Pour la défense de Teheimanu Afaii, Me Dubois a appelé les magistrats à ne pas oublier que son client s’était montré très coopératif : « lorsqu’il a été arrêté, il a immédiatement tout déballé. Si cette instruction a été aussi rapide, si l’on a pu saisir de telles quantités et arrêter Kikilove et son associé, c’est grâce aux déclarations de mon client. Il a été honnête et a facilité le travail de tout le monde, son repenti est total. » Le conseil de Rautahi Voirin, Me Bennouar a, lui aussi, évoqué la grande rapidité avec laquelle l’affaire a pu être instruite : « les révélations, faites à tous les niveaux, ont permis de faciliter la manifestation de la vérité. » L’avocat s’est ensuite référé à la personnalité de son client : « il était dans une spirale et ne savait pas où il allait. Kikilove et Voirin fonçaient droit dans le mur. Comment auraient-ils pu blanchir 100 millions de Francs ? On parle de peine « exemplaire » mais mon client n’est pas un élu, le condamner à dix ans de prison, c’est lui signifier qu’il est irrécupérable alors qu’il n’a pas conscience de ce qu’il a fait. »



Lors de la plaidoirie finale, Me Rebeyrol, conseil d’André Tinirauarii a qualifié son client de « pied nickelé » : « dans ce dossier, il y a une forme d’amateurisme, nous ne sommes pas face à des délinquants chevronnés. Kikilove a 48 ans, une seule mention au casier judiciaire et n’a rien acquis avec tout cet argent. Sous ses airs de jet setteur, c’est un travailleur, un homme qui a des diplômes. Il sait qu’il a dérapé mais faut-il l’écarter de la société à vie pour autant ? »



Invité à s’exprimer pour la dernière fois, André Tinirauarii, affable et souriant a de nouveau fait son mea culpa : « je demande pardon à la justice française, à la société polynésienne, à mes amis et surtout à mes clients. Merci à tout le monde. »