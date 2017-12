Kickboxing - Métropole : Le Aito de Moorea domine le champion d’Europe

Lors de la « Nuit des Challenges » à Lyon, il se présente face à Steve Maniez, champion de France et champion d’Europe de kickboxing. Sa polyvalence aurait pu être sa faiblesse face à un spécialiste du pied-poing, mais Henri aura dominé de bout en bout le combat, faisant parler sa puissance et sa technique devant une salle comble. Après 3 rounds de 3 minutes, à l’annonce de sa victoire, il se lance dans un « paoti » endiablé, qui est devenu sa marque de fabrique. TM / Sport Tahiti







Parole à Henri Burns :







Comment as-tu vécu ce combat ?







« Le combat s’est bien passé. On a eu des échanges tout au long des trois rounds et je suis monté en puissance au fur et à mesure. Mon objectif était de ne pas flancher car je savais que c’était le champion d’Europe et qu’il ne fallait pas faire d’erreurs. En plus, j’ai su qui il était une semaine avant le fight (rires). Mais bon cela ne m’a pas forcément dérangé. »







Quel est ton bilan de cette année 2017 ?







« C’est un bilan positif pour moi cette année. J’ai atteint mes objectifs dans presque toutes les disciplines que j’ai fait, donc je suis content du résultat. Et pour 2018, mon seul objectif est d’aller toujours plus loin et toujours plus fort ! »







Un mot de la fin ?







« Un grand merci à tous ceux qui me soutiennent. Cette victoire est le résumé de toutes les années de sacrifices et de travail que j’ai fait ! Je voudrais avant tout remercier le Seigneur pour cela. Merci à tous mes Sponsors, Air Tahiti Nui, Eric Favre, Papi et Mamie Buchin, le Lingots d’Or Express, OPT, Nike, La commune de Moorea Maiao, Tahitian Spirulina, Tahitian Spartan, Noni Energy, Taimana Koss Import, Karyl et JAC Pacific Massage. »







« C’est grâce à vous tous que je suis là aujourd’hui. Grâce à votre confiance et votre soutien. Sans oublier ma team de City Kick Boxing en Nouvelle-Zélande, et coach Karim Ould Mohand pour ce mois de préparation. Et j’insiste, Merci Eric Favre pour tout. »