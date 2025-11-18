Kiara Goold reine d’Oahu



Tahiti, le 22 novembre 2025 - Ce samedi, la Tahitienne Kiara Goold remporté le premier QS de sa très jeune carrière. Face à la Hawaiienne d’Oahu, qui surfait sur son spot, Moana Wong, Kiara n’a pas fait de détails et a dominé cette finale. Son amie et compatriote Aelan Vaast termine à une très belle quatrième place. Les autres Tahitiens en lice dans cette compétition ont connu des fortunes diverses. Chez les hommes, c’est Turo Ariitu qui est allé le plus loin, s’arrêtant en quart de finale.







C’était une première à bien des égards pour les surfeurs tahitiens lors du HTA Sunset Pro, à Hawaii. Une première victoire en Qualifying Series (QS), troisième division du surf mondial, pour notre jeune pépite Kiara Goold, déjà très en vue pour ses débuts aux Challenger Series, niveau intermédiaire avant d’atteindre le graal : le Championship Tour. En surf, les riders intégrés au CS peuvent aussi participer à certaines étapes des QS, une opportunité qui leur permet de garder le rythme, d’accumuler des points sur leur région et de rester en forme entre deux étapes du CS. C’était donc un choix logique pour Kiara Goold, en cette période sans CS, de montrer sa progression mais aussi de prendre part pour la première fois à la délégation tahitienne sur un circuit mondial.







La Fédération tahitienne de surf avait en effet décidé d’emmener quinze surfeurs et de les accompagner sur les trois étapes des QS prévues entre fin novembre et fin décembre à Hawaii. La célèbre Vans Triple Crown of Surfing réunit traditionnellement trois épreuves sur le North Shore d’Oahu : Haleiwa, Sunset Beach et Pipeline. C’est l’un des rendez-vous les plus prestigieux du surf professionnel. Offrir à ces surfeurs un accompagnement technique et logistique collectif était une nouveauté, eux qui organisent habituellement leurs déplacements et leurs séjours en solo. “C’était un objectif de les accompagner sur ces trois épreuves de la région Hawaii/Tahiti, car cette saison a été courte en Qualifying Series. On a eu une étape ici lors de la Toa Pro où nos surfeurs et surfeuses ont obtenu de très bons résultats. Maintenant, il y a les trois étapes de Hawaii et nous voulons garder cette dynamique, car le but est d’en emmener le plus possible sur les Challenger Series. Ils en sont capables et on voulait les mettre dans une bulle de performance pour les aider à atteindre leurs objectifs”, explique Kevin Bourez, cadre technique de la fédération, devenu coach pour l’occasion avec Mihimana Braye (lui aussi engagé à Hawaii).







Une première étape mitigée







C’est donc avec une partie des surfeurs que la délégation s’est envolée vers Hawaii, les autres les ayant rejoints sur place. Avec 96 hommes inscrits et 24 femmes, la compétition s’annonçait relevée, d’autant que de grands noms du surf étaient présents : Barron Mymia, Finn McGill, Luke Tema ou encore Pua DeSoto. Mais nos Tahitiens n’étaient pas en reste puisque tous les champions étaient présents : Mihimana Braye, Turo Ariitu et Tereva David chez les tāne, et Kiara Goold, Kohai Fierro ou encore Miliani Simon chez les vahine, pour ne citer qu’eux.







De grandes oppositions se sont déroulées sur des vagues réputées solides, comprises entre 1,8 et 2,4 mètres. Le premier tour s’est passé à merveille pour nos ‘aito puisque sept garçons ont accédé au deuxième heat. Mais ce deuxième tour s’est avéré plus difficile et seuls Turo Ariitu et Mihimana Braye se sont qualifiés en huitième de finale. Le coach-compétiteur n’a pas poursuivi l’aventure, tandis que Turo Ariitu est devenu le seul représentant de Tahiti en quart de finale. Son heat était très relevé avec la présence du champion en titre Luke Tema et du pensionnaire du CT Barron Mamiya. Notre surfeur n’a pas pu créer l’exploit, mais son parcours impressionnant va lui donner confiance pour les deux autres étapes.







La consécration pour Kiara Goold







Chez nos hine, le premier tour a été assez mitigé. Sur cinq engagées, seules deux ont accédé aux quarts de finale : Kohai Fierro, championne 2025 Open de Tahiti, et Miliani Simon. Kiara Goold et Aelan Vaast ont directement intégré les phases finales grâce à leur classement mondial. Un deuxième tour encore d’un très haut niveau où Miliani Simon n’a pas pu résister à la championne locale et leader des QS, Moana Wong, ainsi qu’à la Néerlandaise Zoie Zietz, habituée du circuit. Même scénario pour la petite sœur de Vahine Fierro : Kohai s’est retrouvée, hasard du tirage, dans le même heat que son amie Kiara, et deux autres Hawaiiennes. Elle n’a pas trouvé les solutions, mais ce premier challenge la fera grandir.







Les deux leaders, Kiara Goold et Aelan Vaast, se sont tranquillement glissées en demi-finale où elles se sont retrouvées dans la même série. Le power tahitien a fait son effet et elles ont éliminé deux locales pour se propulser en finale. La suite appartient déjà à la légende : Kiara en est devenue l’héroïne. Un premier titre remporté en compagnie de sa compatriote Aelan.







Mais ce n’est que le début de l’aventure hawaiienne et il faudra maintenir ce niveau pour continuer à rivaliser lors des deux prochaines étapes. C’est Haleiwa qui pointe le bout de sa vague le 29 novembre.





