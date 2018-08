Kevin Richmond va participer au concours Mister Grand International

PAPEETE, le 14 août 2018 - Notre Mister Tahiti 2017, Kevin Richmond, part bientôt pour les Philippines. Il participera au concours Mister Grand International le 28 septembre pour tenter de décrocher un titre international en complément de son sacre polynésien.



Le plus beau tāne de Polynésie, Kevin Richmond, va partir aux Philippines le mois prochain pour tenter de décrocher le titre de "Mister Grand International". L'élection se déroulera à Manille du 19 au 29 septembre prochains.



C'est l'organisation de Mister Tahiti, avec l'aide de ses sponsors, qui organise ce déplacement pour le jeune Apollon. Alexandre Taliercio, producteur de Mister Tahiti, nous explique que l'organisation "aurait voulu envoyer Kevin a Mister France, mais l'élection ne sera pas organisée cette année suite à un changement de propriétaire. On voulait absolument que Kevin participe à une élection hors de nos frontières avant la fin de son règne ! Donc on a décidé de l'envoyer à Mister Grand International, un concours qui en est à sa deuxième édition mais a très bonne presse, avec 30 candidats l'année dernière. On en a discuté avec l'équipe, et on est persuadés que les qualités de Kevin lui permettront de briller."



Kevin Richmond partira vers Manille le 16 septembre, pour une finale de l'élection prévue le 28 septembre. Il aura une dizaine de jours avec les autres candidats pour répéter le spectacle. Il pourrait également devoir présenter un talent... Ce qui lui permettra de démontrer qu'il est un excellent danseur de 'ori Tahiti. Il prendra même son costume, un spectacle à ne pas rater donc ! Il repartira le 1er octobre pour rentrer au fenua via Tokyo.



Pour savoir si le déplacement en vaudra la peine pour Kevin, l'équipe de Mister Tahiti s'était bien renseignée en avance : "Déjà l'élection Mister Grand est organisée par une entreprise philippine qui a un vrai savoir-faire. Tous ces concours sont organisés par des entreprises privées et il faut que nous, quand on y envoie un candidat, fassions un maximum de recherches pour ne pas envoyer nos Mister n'importe où. Donc on a bien tout vérifié, et en particulier les vidéos de l'édition précédente qui montrent que le spectacle était de qualité, avec des relais TV, que les cadeaux promis ont bien été remis. Ce sont des gages de sérieux qui nous rassurent. Et je pense que Kevin pourra vraiment y faire une belle performance donc ça vaut le coup d'y aller !"



Malheureusement, ce concours se déroulera aux mêmes dates que la prochaine élection de Mister Tahiti, qui aura lieu le 29 septembre au Méridien. Pour Alexandre Taliercio, c'est un regret que "Kevin ne soit pas là pour transmettre son titre, mais en retour on pourrait avoir une belle surprise à annoncer le soir de l'élection, ça serait génial !"