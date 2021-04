Kevin Kouider enlève la première étape de la Te Toa Faa'a

Les 'aito du va'a enchainent. Ces derniers avaient rendez-vous, ce samedi, sur le site de Vaitupa, à Faa'a, pour la première étape de la Te Toa Faa'a. Cette course, organisée sous forme de championnat, comptera quatre étapes qui s'étaleront entre avril et juillet prochain. Pour cette première levée près d'une quarantaine de 'aito en séniors homme ont répondu présents. On retrouvait notamment une nouvelle fois les Shelliens qui avait fait une razzia la semaine passée à la Mata Are Race . Avec l'absence de plusieurs cadors du va'a ho'e, comme Manutea Millon, Steeve Teihotaata, Revi Thon Sing ou encore Tutearii Hoatua, on était en droit d'attendre un nouveau tir groupé des rameurs des Fare Ute en tête de course.Encore fallait-il venir à bout du parcours de 22 km avec un départ au niveau de la pointe de Vaitupa, direction ensuite la passe de Papeete pour une sortie en plein océan, avant d'attaquer la remontée vers la passe de Taapuna pour enfin revenir à Faa'a. Le "sergent" du Team Air Tahiti Va'a, Kyle Taraufau, s'est rapidement installé en tête de la course et a fait parlé sa puissance sur les premiers kilomètres de la course. Dans son sillage, Charles Teinauri menait la meute de Shelliens en chasse derrière le 'aito de Tautira. Kevin Kouider, de Pirae Va'a, était également en embuscade.Et à l'approche de la passe de Taapuna, trois hommes allaient finalement se détacher. Kyle Taraufau, Kevin Kouider et Charles Teinauri. Les trois 'aito ne sont plus quittés jusqu'à la ligne d'arrivée et la victoire s'est jouée à la fraicheur physique et au mental. Et à ce petit jeu, c'est le 'aito de Pirae qui a été le plus fort, samedi. Kouider a placé une dernière accélération dans l'ultime ligne droite pour distancer et pour s'adjuger sa première victoire de la saison après 1h43'30 de course. Le petit frère de Steeve Teihotaata enchaine donc les bonnes performances après sa deuxième place la semaine passée au Te 'Aito Manihi. Derrière Kouider, à sept petites secondes, Charles Teinauri s'est adjugé la deuxième place de la course en devançant d'un rien Kyle Taraufau, troisième. On note également que depuis le lancement de la saison de va'a fin février, sur les cinq courses organisées, cinq rameurs différents se sont imposés. En V1 aucun 'aito ne semble pour le moment s'imposer comme le patron, même si les Shelliens, en plaçant, samedi, huit rameurs dans les dix premiers, ont encore une nouvelle fois impressionnant.Dans les autres catégories, Marguerite Temaiana s'est une nouvelle fois imposée chez les dames, signant au passage sa troisième victoire de la saison. En juniors la victoire est revenue à Tauhere Pirato et en vétérans Daniel Le Prado l'a emporté.