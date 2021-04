Charles Teinauri et les Shelliens survolent la Mata Are Race

Une nouvelle démonstration de force des rameurs de Shell Va'a. Une semaine après avoir remporté le marathon Polynésie la 1ère, les protégés de David Tepava se sont de nouveau illustrés, ce samedi, à l'occasion la 15ème édition de la Mata Are Race qui a proposé aux 'aito une course de V1 marathon entre le parc Vairai, à Punaauia, et la pointe des pêcheurs. Soit 14,5 km à parcourir.Si bon nombre de rameurs, dont Steeve Teihotaata, Kevin Céran-Jérusalémy, Manutea Millon, Tutearii Hoatua ou encore Hotuiterai Poroi, se sont déplacés aux Tuamotu pour disputer la Te 'Aito Manihi , tous les Shelliens étaient alignés sur la course organisée par Ralph Teariki. Et les jaunes de Fare Ute ont frappé très fort en plaçant cinq rameurs aux cinq premières places de la course.Charles Teinauri a été le meilleur Shellien, ce samedi. L'intéressé a bouclé les 14,5 km du parcours en un peu moins d'une heure et quinze minutes sous une chaleur accablante. Il a distancé dans les derniers hectomètres de la course Raihere Tevaerai, deuxième. Narai Atger, vainqueur déjà de la Taaroa Race fin février, a pour sa part réglé au sprint Ritchy Labbeyi et Brice Punuataahitua, pour monter sur la troisième marche du podium, samedi.