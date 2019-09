Kévin Bourez grand maître à Vairao

Parole à Max Wasna



Quel est le bilan de l’événement ?



« Le bilan est positif car nous avons eu 155 inscrits, toutes catégories confondues. C’était un challenge de mettre autant de compétiteurs et de disciplines sur six jours de compétition. Cela a été un gros travail mais on est content car tout s’est bien passé, la météo a été bonne, on a eu de super conditions de vague. Il y a eu une super ambiance, c’était que du bonheur. »



Qu’est-ce qui vous a poussés à relancer cet événement ?



« On a organisé cette compétition pendant six années jusqu’en 2011, elle comptait pour le championnat. On l’a relancée car on avait beaucoup de demande de la part de nos jeunes de la presqu’île, notamment la famille Vaast, Gaël Vaast étant membre du bureau du Vairao Surf Club. On était déjà structurés pour. On a eu en plus cette année la présence de sauveteurs, avec également le soutien de la commune et de la Fédération tahitienne de surf. On est bien partis pour la refaire l’année prochaine ! »