Kev Adams revient à Tahiti en mai 2020

Tahiti, le 24 décembre 2019 - Pour fêter ses dix ans de scène, l'humoriste Kev Adams a prévu une halte sur la scène de To'ata le 9 mai 2020 pour présenter son one man show "Sois dix ans".



Les zygomatiques polynésiennes vont mettre être mises à rude épreuve en 2020. Après Jeanfi Janssen, Camille Lellouche, Elodie Poux c'est Kev Adams qui se produira au fenua le 9 mai 2020. Il présentera sur la scène de To’ata son one man show "Sois dix ans".



Huit ans après le début de SODA et des millions de téléspectateurs sur scène et au cinéma, il part en tournée avec un show plein de surprises. Pour célébrer ses dix ans de scène Kev Adams a décidé de sillonner toutes les salles dans lesquelles il s’est produit depuis ses 17 ans. Logique donc que le jeune homme soit de retour à Tahiti où il avait présenté "Voilà Voilà" en 2015 au stade de la Punaruu.



Kev Adams revient à Tahiti plus âgé, plus mature, toujours aussi drôle et motivé plus que jamais. Avec "Sois dix ans", l’humoriste le plus suivi des réseaux sociaux (5 millions d’abonnés) évoque la famille, sa carrière, mais aussi des sujets plus sensibles et plus intimes. Pour les critiques c’est "un vrai show à l’américaine" et "le renouvellement de l’humour." Voilà de quoi donner envie de glisser un billet sous le sapin ou d’en découvrir un.