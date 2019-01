Kendji Girac en concert à Tahiti le 25 octobre

PAPEETE, le 8 janvier 2019 - ​Dans le cadre de son Amigo Tour, le chanteur et guitariste Kendji Girac a prévu un passage dans le Pacifique. Après un concert à Paita, en Nouvelle Calédonie programmé le 18 octobre, l'artiste de 22 ans se produira sur la scène de To'ata le 25 octobre prochain.



Color Gitano, Andalouse, Les yeux de la mama, Tiago,… tous ces titres et bien d'autres résonneront le 25 octobre prochain sur la scène de To'ata. Kendji Girac, chanteur et guitariste, sera en effet de passage au fenua en fin d'année. La production de l’Amigo Tour a annoncé officiellement l'arrivée de l'artiste le 6 janvier.



Invité par Radio 1 et SA Production à Tahiti et à Nouméa, le chanteur d'origine gitane qui connaît un succès phénoménal depuis son passage et sa victoire à The Voice en 2014, a intégré deux dates dans le Pacifique à sa dernière tournée. En concert le 18 octobre à l’Arène du Sud de Païta en Nouvelle-Calédonie, Kendji Girac sera donc de passage dans nos îles la semaine suivante. La billetterie sera ouverte dans les prochaines semaines, comme l'a indiqué Radio 1.



Pour rappel premier album, sobrement intitulé "Kendji", sorti en 2014 était resté pendant trois mois numéro un des ventes en France. Puis son deuxième album "Ensemble" s’est écoulé à 850 000 exemplaires. Et plus récemment en août 2018 son album "Amigo" sortait dans les bacs.