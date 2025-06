Keanau Lei Foc, un tennis en or

Tahiti, le 13 juin 2025 - Tout juste arrivé aux États-Unis l’été dernier pour y développer son tennis, Keanau Lei Foc a connu une première saison extraordinaire. Étudiant à la Juan Diego Catholic High School, il remporte le championnat scolaire de l’Utah, en individuel, récoltant le fruit de beaucoup d’efforts et de travail. Portrait d’un jeune prodige de la balle jaune.



La qualité de la formation du tennis polynésien n’est plus à prouver. De nombreux jeunes pratiquent ce sport et brillent souvent dans les différentes compétitions océaniennes. Mais atteindre le haut niveau nécessite bien souvent un exil à l’étranger, surtout dans les sports d’opposition, où le niveau des adversaires doit sans cesse s’élever pour permettre la progression. Ce départ n’est jamais facile pour nos jeunes athlètes : il faut beaucoup de résilience et de persévérance pour tenter l’aventure. Ce sont des valeurs qui animent Keanau Lei Foc depuis toujours.



Un amour pour le sport sans failles



Notre jeune ‘aito a démarré le tennis à l’âge de 7 ans au club de l’AS Excelsior. Fan de sport et de défis, il pratique aussi le football dans ce même club. Très vite repéré par les instances du tennis tahitien et océanien, il intègre les différentes sélections jeunes pour participer à des tournées dans le Pacifique, notamment en Australie, à Fidji et en Nouvelle-Zélande, ainsi qu’à des tournois internationaux du circuit ITF Juniors. Keanau sait ce qu’il veut et mène de front études et sport. Bien entouré par sa famille, il progresse, mais un premier tournant intervient dans sa jeune carrière.



À l’aube de ses 11 ans, il est pressenti pour intégrer le centre de formation de la Fédération internationale de tennis, situé à Fidji. Mais l’épidémie de Covid-19 stoppe net sa trajectoire. Pendant deux ans, l’arrêt des compétitions internationales et le manque de pratique au Fenua ont failli avoir raison de la motivation du jeune garçon. Mais, poussé par sa passion du sport et son envie d’aller toujours plus haut, Keanau reprend les entraînements en club et avec le pôle espoirs de la Fédération tahitienne de tennis.



Ses qualités ne tardent pas à resurgir et, en 2023, il se qualifie pour l’EPCR (East Pacific Regional Championship), tournoi qualificatif pour les Oceania, et termine vice-champion du Pacifique aux POJC (Pacific Oceania Junior Championship). La machine est relancée, et Keanau ne veut pas en rester là.



Inscrit sur la liste territoriale des athlètes de haut niveau, il est également présélectionné par la commission de sélection de la Fédération tahitienne de tennis pour les prochains Jeux du Pacifique Sud 2027 à Tahiti. Il sait qu’il a atteint les limites de son développement sportif sur le territoire et qu’il est temps de prendre son envol. Mais une telle décision à 16 ans n’est pas chose facile.



Le challenge américain



Pourtant, avec beaucoup de force et de courage, il décide, l’été dernier, de s’expatrier aux États-Unis, la Mecque du tennis mondial. André Agassi, Michael Chang, Pete Sampras et, plus récemment, Coco Gauff, la vainqueure de Roland-Garros 2025, sont tous issus de la formation américaine. Keanau décolle pour l’Utah, plus précisément à Salt Lake City. Dans sa nouvelle école, la Juan Diego Catholic High School, la section tennis est renommée dans l’État.



Il s’inscrit aussi au club Sportmall, ce qui lui permet de s’entraîner encore davantage. Il fait également partie de l’équipe de football du lycée, une passion qui le suit depuis toujours. Même s’il met l’accent sur le tennis, le ballon rond reste présent dans sa vie. Il est d’ailleurs convoqué pour une présélection chez les U19 de Tahiti en prévision du championnat de l’OFC 2026. Un athlète complet.



Malgré la difficulté de la langue, notre jeune Polynésien s’accroche et son intégration se passe dans les meilleures conditions. Très apprécié de ses camarades et de ses entraîneurs, Keanau travaille dur sur son double projet, scolaire et sportif, pour arriver à son meilleur niveau au moment des compétitions. Car dans le système du sport scolaire américain, la période de compétition est courte, mais intense : trois mois, de mars à mai, durant lesquels Keanau a eu le privilège de rencontrer les meilleurs tennismen des écoles classées 3A (selon la taille des établissements).



Un futur prometteur



Numéro un de son lycée en individuel juniors, notre jeune pépite remporte toutes les confrontations auxquelles il participe. Il s’impose d’abord au championnat régional, puis, le 10 mai, il participe au tournoi final à Liberty Park, où il confirme son statut de favori. Confronté aux joueurs des deux écoles prestigieuses et régulièrement championnes, Waterford et Rowland Hall, le natif de Papeete impressionne les observateurs – et surtout sa coach, Heather Foy : “C’est un battant. Il a, en plus, de très bonnes valeurs. En un an, il a énormément travaillé, ce qui lui a permis de progresser. C’est un garçon attachant qui a prouvé largement qu’il était le meilleur du lycée dans sa catégorie. L’avenir lui appartient.”



Un avenir que Keanau espère chez les professionnels. Mais avant cela, il veut avancer pas à pas et, d’abord, être repéré par des entraîneurs universitaires pour bénéficier d’une bourse d’études et entrer dans l’une des meilleures universités américaines.



Vu le niveau qu’il a affiché durant toute la saison, son objectif pourrait bien être atteint très rapidement.





