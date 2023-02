Kauli Vaast s'impose au Maroc et signe sa première victoire sur le QS

Tahiti, le 26 février 2023 – Kauli Vaast s'est offert un joli cadeau d'anniversaire pour ses 21 ans. Le surfeur tahitien s'est imposé, ce dimanche au Maroc, au Pro Taghazout signant au passage sa première victoire sur le circuit des Qualifying series (QS). En finale le natif de Vairao a pris le meilleur sur le Réunionnais, Jorgann Couzinet.



C'est un week-end de compétition dont il se souviendra longtemps. Le jour de ses 21 ans, Kauli Vaast s'est offert, ce dimanche au Maroc, sa première victoire sur le circuit des Qualifying series (QS) au Pro Taghazout (QS 3000). Si les conditions météo et de vagues ont été très moyennes sur les deux spots marocains où se sont enchainées les séries, Anchor Point et Anza Plage, le Tahitien a pu tirer son épingle du jeu et dérouler son surf quand il le fallait.



La journée de samedi a surement été la plus compliquée à négocier pour le prodige de Vairao. Ce dernier passait d'abord son 16ème de finale avec une petite note de 9.60 (5.77 + 3.83) lui permettant de prendre la deuxième place du heat. Puis en huitième, Vaast assurait également le service minimum avec un total de 9.66 (4.83 + 4.83). Mais en quart de finale le surfeur tahitien allait enfin pouvoir lâcher son surf et obtenir une solide note de 13.77 (7.50 + 6.27) pour se hisser en demi-finale au Maroc.



"Cette année, je suis bien concentré, j’ai envie de me qualifier pour le CT et je vais tout donner"



Et ce dimanche, le jour de son anniversaire, il ne pouvait rien arriver à Kauli Vaast. En demi il prenait déjà le meilleur sur le Sud-africain, Luke Thompson. Un total de 13.03 contre 6.17 pour son adversaire et direction sa première finale de la saison sur le circuit QS européen. Une finale 100% ultramarine puisqu'il était opposé au Réunionnais, Jorgan Couzinet, 29 ans. Les deux surfeurs se sont rendus quasiment coup pour coup dans cet ultime heat marocain. Néanmoins sur sa deuxième et troisième vague, Kauli Vaast allait plier l'affaire avec un total de 16.57 (8.90 + 7.67). Jorgan Couzinet n'a pas été en reste également avec un score global de 16.16 (8.03 + 8.13). Mais bien insuffisant donc pour ravir la victoire au Tahitien.



Kauli Vaast qui s'imposait donc pour la première fois sur le circuit QS après ses finales perdues à Papara (2019) et à Sunset (2020). Un succès qui lance parfaitement la saison du Tahitien. "Cette année, je suis bien concentré, j’ai envie de me qualifier pour le CT et je vais tout donner", a indiqué le vainqueur sur le site de la WSL. "Le fait de gagner ce QS me motive encore plus. Je suis super content, en plus de le faire le jour de mon anniversaire, c’est vraiment top." Par ailleurs cette victoire au Maroc place Kauli Vaast à la deuxième position du circuit QS européen. Mais la route est encore longue vers le CT puisqu'il faudra passer aussi par les Challenger series qui débuteront en mai prochain en Australie.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Rip Curl | Europe (@ripcurl_europe)



Rédigé par Désiré Teivao le Dimanche 26 Février 2023 à 08:34 | Lu 365 fois