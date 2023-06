Kauli Vaast retrouve du rythme au Salvador

Tahiti, le 5 juin 2023 - C'est un Kauli Vaast, très tranchant et bien en rythme, qui a passé ce lundi au Salvador ses deux premières séries de repêchage aux championnats du monde ISA. Vahine Fierro de son côté n'a même pas eu besoin de se mettre à l'eau pour se hisser au 5e tour après le forfait de l'Américaine Caroline Marks.



Après son élimination du tableau principal dimanche, Kauli Vaast a entamé ce lundi, au Salvador, sa longue remontée en repêchage aux championnats du monde ISA. Renversé au 6e tour, le surfeur de Vairao avait hérité sur le papier d'une série de très haut niveau. Le Tahitien devait en effet se défaire du champion du monde en titre de la WSL, le Brésilien Filipe Toledo, accompagné de son compatriote, Joao Chianca, actuel deuxième au classement du CT. L'Indonésien, Ketut Agus, complétait ce heat.



Mais ce lundi sur le spot de El Sunzal Kauli Vaast était intouchable. Sur une gauche, le finaliste de la dernière édition du Tahiti Pro s'offrait une première grosse note de 7.83. Il enchainait ensuite avec un 8.17, encore sur une gauche où il a enchainé les manœuvres et envoyé notamment un gros re-entry en fin de vague. Au bout de dix minutes avec un total de 16.00, Vaast mettait combo ses rivaux. En fin de série, le Tahitien améliora même un peu son score avec une nouvelle vague notée 7.90 ce qui portait son total 16.07. A l'arrivée la première place de la série et une qualification la suite de la compétition.



"Il fallait se reconcentrer"



Et un peu plus de 40 minutes après sa première série de la journée, Kauli Vaast enchainait donc avec son 7e tour des repêchages. Toujours bien en rythme et toujours aussi saignant, le triple champion d'Europe junior lançait sa série avec une première vague, encore une gauche, notée 6.50. Le Tahitien a ensuite été patient avant d'obtenir sa meilleure note de la série avec 7.33 pour un total de 13.83, lui permettant de prendre les commandes.



Kauli Vaast est néanmoins resté à la portée du Mexicain, Sébastian Hernandez, et du Chilien, Manuel Selman. Hernandez d'ailleurs dans la dernière minute allait envoyer un gros air récompensé par une belle note de 9. Le Mexicain ravissait ainsi la première place du heat avec un total de 15.00. Heureusement pour le surfeur polynésien Manuel Selman n'a pas été aussi inspiré. A l'arrivée donc la deuxième place de la série pour Vaast et une qualification pour le 8e tour des repêchages. "Je ne voulais pas passer par les repêchages mais c'est comme ça. Je n'avais pas le rythme dimanche et il fallait se reconcentrer", a indiqué Kauli Vaast au micro de la fédération française de surf.



Vahine Fierro pour sa part, engagée ce lundi au 4e tour du tableau principal, n'a même pas eu besoin de se mettre à l'eau. Engagée dans une grosse série avec la Brésilienne, Tatiana Weston-Webb, et la Floridienne, Caroline Marks, la native de Huahine et Weston-Webb ont bénéficié du forfait de Marks pour se hisser au round suivant.









Dix Européens encore en course pour Teahupo'o Cette édition des championnats du monde offre huit tickets, quatre pour les hommes et autant pour les femmes, pour les JO 2024 et les épreuves de surf de Teahupo'o. Le but pour Kauli Vaast et Vahine FIerro être les meilleurs Européens de ces Mondiaux. Et à l'issue de la 6e journée de compétition, dix surfeurs du Vieux Continent e sont encore en course. Chez les hommes, quatre athlètes barrent encore la route à Vaast, dont le très solide Portugais, Frédérico Morais. Et du côté des dames, six surfeuses peuvent encore ravir ce précieux sésame à Vahine Fierro, dont Pauline Ado coéquipière de la Tahitienne en équipe de France.

Rédigé par Désiré Teivao le Lundi 5 Juin 2023 à 15:04 | Lu 365 fois