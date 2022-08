Kauli Vaast récidive

Tahiti, le 7 août 2022 - Vainqueur des trials en 2019 lors de la dernière édition de la Tahiti Pro, Kauli Vaast s’est de nouveau imposé dans l’épreuve dimanche et a gagné son billet pour le main event. Il y sera accompagné de Michel Bourez qui a été retenu par la World Surf League pour remplacer John John Florence, blessé et forfait. Vahine Fierro complétera la participation tahitienne chez les dames.



La Tahiti Pro 2022, associée à la marque Outerknow, le principal sponsor de l’événement, a été lancée dimanche par le biais des traditionnels trials qui n’ont mis en lice que des Tahitiens cette année. La raison de ce format : qualifier un local pour le main event qui réunit le Top 23 mondial au sein duquel ne figure pas de Tahitiens depuis le retrait de Michel Bourez blessé depuis plusieurs mois et qui ne s’était pas qualifié pour le circuit mondial 2022 de la WSL.

Mais Michel Bourez est désormais rétabli et participera bien à la Tahiti Pro 2022 car la WSL a décidé de lui attribuer une wild card pour remplacer John John Florence forfait sur blessure. Il y aura donc deux Tahitiens au main event de la Tahiti Pro.



Le lancement des trials a été marqué par un orero à la marina de Teahupo’o aux environs de 7 heures avant que les surfeurs ne se mettent à l’eau. Les trials devaient se dérouler avec 32 compétiteurs, mais les inscriptions ont été moins nombreuses que prévu et ils n’étaient plus que 20 engagés. Prévu entre vendredi et dimanche à raison d’une journée de compétition, les trials ont donc été programmés dimanche mais les bonnes conditions attendues n’étaient pas vraiment au rendez-vous pour cause de deux houles sud-est et sud-ouest qui se croisaient et d'un vent pas favorable. Les belles vagues et les gros tubes furent rares.

Les favoris passent le round 1, écrémage au round 2 La chance sourit aux audacieux dit-on et Kauli Vaast s’est rapidement mis en action dans la première série du round 1 où il a pris une vague qui lui a permis de passer par un tube et de marquer un 9 d’entrée par la grâce de juges tahitiens retenus par la WSL pour noter les trials. Kauli Vaast se qualifiait nettement pour le round 2 en compagnie de Tikanui Smith. Les séries de trois ou quatre surfeurs à raison de 30 minutes par session se poursuivaient dans des conditions de surf qui ne s’amélioraient pas et les notes étaient logiquement basses dans l’ensemble. Mais ça ne modifiait pas la hiérarchie envisagée et tous les favoris passaient le round 1 à l’instar de Kevin Bourez et Eimeo Czermak dans la série 2, Taumata Puhetini qui a gagné les trials à trois reprises par le passé et Manakei Kahiha dans la série 3, Matahi Drollet qui a participé au main event de la Tahiti Pro 2019 par le biais d’une wild card et Tinirau Taramu dans la série 4, Enrique Ariitu et Mihimana Braye demi-finaliste des trials en 2019 et qui avait aussi obtenu une wild card pour le main event dans la série 5 et Jocelyn Poulou et Gilbert Teave-Tehuritaua dans la série 6.



Le suspense augmente dans le round 2 qui comporte quatre séries de trois surfeurs qui ont 25 minutes pour faire la décision. Du lourd dans la première série avec Kauli Vaast, Taumata Puhetini et le jeune espoir Eimeo Czermak. C’est Puhetini qui fait les frais de la concurrence. Dans la série 2, autre surprise avec l’élimination de Kevin Bourez devancé par Tikanui Smith et Manakei Kahiha. Il n’y aura donc qu’un Bourez au main event. La série 3 était explosive avec Matahi Drollet, Mihimana Braye et Jocelyn Poulou, trois candidats à la wild card et ça ne passe pas pour Jocelyn Poulou. Gilbert Teave-Tehuritaua et Enrique Ariitu rejoignent les quarts de finale dans la série 4 au détriment d’Armel Pujol



Du men on men à partir des quarts de finale Les heures passent mais les conditions météo ne s’arrangent pas voire même se dégradent avec la pluie qui rend la visibilité difficile pour les juges, mais qui épargne les surfeurs au large. Les quarts de finale se déroulent en men on men sur une durée de 25 minutes. Compte tenu des conditions et du peu de vagues bien formées, la stratégie est essentielle en matière de priorités. Duel de jeunes espoirs dans la 1re série entre Eimeo Czermak et Manakei Kahiha. Czermak surfe une première vague avec un tube noté 6 et ça fera la différence au final car il totalisera 10,83 pts, Kahiha ne pouvant faire mieux que 8,23 pts avec ses deux meilleures vagues. Suspense dans les dernières minutes dans la série suivante entre Kauli Vaast et Tikanui Smith. Vaast score à 7,50 pts à 7 minutes de la fin et mène largement 13,00 pts à 3,83 pts. Mais Smith sort un 9,17 pts (meilleur score de la journée) trois minutes plus tard et totalise 12,00 pts. Mais plus rien ne sera marqué et Kauli Vaast rejoint les demi-finales. Mihimana Braye est de nouveau rentré dans le dernier carré aujourd’hui mais ce ne fut pas simple. Mené 8,17 pts à 2,67 pts à dix minutes de la fin par Enrique Ariitu, Braye a retourné la situation avec deux vagues pour marquer 9,37 pts au total, Ariitu restant bloqué à 8,17 pts. La dernière série des quarts opposait deux surfeurs de Teahupo’o, Matahi Drollet et le jeune (16 ans) prodige Gilbert Teave-Tehuritaua. Matahi Drollet, le “prince” de Teahupo’o a fait parler son expérience face à la jeunesse de Gilbert Teave-Tehuritaua pour dominer la série au score de bout en bout.

Kauli Vaast domine Matahi Drollet en finale Première demi-finale ouverte entre Kauli Vaast et Eimeo Czermak avec toutefois un pronostic favorable pour le premier cité. Et c’est bien Kauli Vaast qui gagnait son billet pour la finale en dominant stratégiquement son jeune adversaire pour prendre les meilleures vagues dans les dix dernières minutes, Kauli Vaast s’imposant 9,34 pts à 7,90 pts. Plus ouverte encore s’annonçait la deuxième demi-finale entre Matahi Drollet et Mihimana Braye. Mais ce dernier a rapidement obtenu une note de 7,33 pts, un score plutôt intéressant par rapport à ce qui a été enregistré dans la journée et cela a mis la pression sur Matahi Drollet. Mais ce dernier avait le temps d’autant que les vagues semblaient un peu meilleures qu’auparavant dans cette série avec des tubes corrects. Et Matahi Drollet devait en profiter en tubant sur deux vagues, faisant la différence au pointage. Matahi Drollet rejoignait Kauli Vaast en finale avec un total de 12,00 pts, Mihimana Braye s’arrêtant au stade des demi-finales comme en 2019 avec un score de 11,10 pts.



Finale royale de 30 minutes entre deux maîtres de la vague de Hava’e. Et Kauli Vaast et Matahi Drollet assurèrent effectivement le spectacle et le suspense en alignant les vagues dans des conditions toujours aussi peu optimum mais avec talent et beaucoup de maîtrise tactique. Kauli Vaast a toujours fait la course en tête et s’est finalement imposé 13,57 pts contre 11,20 pts pour Matahi Drollet. Kauli Vaast savourait : “Je suis super content d’avoir gagné mais les conditions étaient difficiles et j’ai eu chaud dans certaines séries notamment contre Tikanui. En finale, j‘ai réussi à avoir les bonnes vagues, mais ça n’a pas été facile non plus contre Matahi. Maintenant au main event, je vais me faire plaisir tout en cherchant quand même à aller le plus loin possible”.



Avec Kauli Vaast, Michel Bourez et Vahine Fierro, Tahiti sera bien représentée au main event de la Tahiti Pro dont la cérémonie d’ouverture aura lieu mercredi. Espérons que les conditions de surf seront plus spectaculaires que lors des Trials, ce qui semble probable selon les prévisions météos.



Résultats ROUND 1



*Série 1

1. Kauli Vaast 16,50 pts

2. Tikanui Smith 7,50 pts

3. Haumana O’Connor 4,87 pts

4. Teavai Marama 2,64 pts

*Série 2

1. Kevin Bourez 10,20 pts

2. Eimeo Czermak 9,83 pts

3. Atani Ruarii 2,60 pts

*Série 3

1. Taumata Puhetini 13,00 pts

2. Manakei Kahiha 6,27 pts

3. Teva Guillain 5,07 pts

4. Vetea Tetuanui 1,03 pts

*Série 4

1. Matahi Drollet 9,83 pts

2. Armel Pujol 4,57 pts

3. Tinirau Taramu 4,33 pts

*Série 5

1. Enrique Ariitu 7,34 pts

2. Mihimana Braye 6,17 pts

3. Matehau Tetopata 4,13 pts

*Série 6

1. Jocelyn Poulou 9,46 pts

2. Gilbert Teave-Tehuritaua 9,43 pts

3. Teiva Tairoa 6,70 pts



ROUND 2



*Série 1

1. Eimeo Czermak 9,43 pts

2. Kauli Vaast 9,00 pts

3. Taumata Puhetini 5,63 pts

*Série 2

1. Tikanui Smith 10,16 pts

2. Manakei Kahahi 8,40 pts

3. Kevin Bourez 7,33 pts

*Série 3

1. Mihimana Braye 11,83 pts

2. Matahi Drollet 10,56 pts

3. Jocelyn Poulou 6,33 pts

*Série 4

1. Gilbert Teave-Tehuritaua 7’10 pts

2. Enrique Ariitu 6,50 pts

3. Armel Pujol 4,87 pts



QUARTS DE FINALE



*Série 1

1. Eimeo Czermak 10,83 pts

2. Manakei Kahahi 8,23 pts

*Série 2

1. Kauli Vaast 13,00 pts

2. Tikanui Smith 12,00 pts

*Série 3

1. Mihimana Braye 9,37 pts

2. Enriique Ariitu 8,17 pts

*Série 4

1. Matahi Drollet 9,00 pts

-Gilbert Teave-Tehuritaua 5,80 pts

DEMI-FINALES

*Série 1

1. Kauli Vaat 9,34 pts

2. Eimeo Czermak 7,90 pts

*Série 2

1. Matahi Drollet 12,00 pts

2. Mihimana Braye 11,10 pts

FINALE

1. Kauli Vaast 13,57 pts

2. Matahi Drollet 11,20 pts





Rédigé par Patrice Bastian le Dimanche 7 Août 2022 à 21:02 | Lu 313 fois