Kauli Vaast pour un triplé européen

Soixante-trois surfeurs tenteront de lui ravir sa couronne. Kauli Vaast (18 ans), double champion d’Europe juniors (2017 et 2019), a débuté mercredi au Junior Pro Espinho (Portugal), la défense de son titre continental. Et au vu de la forme actuelle du surfeur de Vairao, qui a remporté la Coupe de la fédération en juillet et l’Open de France le mois dernier, l’intéressé semble bien parti pour décrocher un troisième titre.Kauli Vaast a parfaitement lancé sa nouvelle campagne avec un round 1 très solide. Des notes de 8.83 et 8.77, pour un score total de 17.60 et le Tahitien s'offrait la première place de sa série devant l'Italien Matteo Calatri. Au round 2, qui sera lancé jeudi, le surfeur de Vairao sera opposé au Français Luan Nogues, à l'Espagnol Juan Verde et à Paolo Giorgi, originaire des Canaries.