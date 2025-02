Kauli Vaast et Vahine Fierro réunis à Abou Dhabi

Tahiti, le 13 février 2025 - Du 14 au 16 février, Kauli Vaast et Vahine Fierro vont tous les deux participer à la même compétition, le Surf Abu Dhabi Pro. Ils ne s'étaient pas retrouvés sur une étape commune depuis octobre 2024, lors de la Corona Saquarema Pro, cette fameuse épreuve qui a vu Vahine Fierro valider son ticket pour le circuit professionnel. Après sa belle prestation la semaine dernière à la Lexus Pipe Pro de Hawaii, la surfeuse de Huahine tentera de confirmer sa bonne forme du moment. Pour le champion olympique, invité à l'événement, ce rendez-vous arrive à point nommé. Il va lui permettre d’exprimer tout son talent et de montrer au monde entier que son avenir s’écrira dans cette compétition.



Le circuit professionnel en surf, appelé le World Champion Tour (WCT), est le Graal pour tous les surfeurs et les surfeuses du monde entier. Il réunit les meilleurs de cette discipline et nous offre, sur chacune de ses étapes, un spectacle époustouflant. Trente-quatre hommes et 18 femmes tenteront tout au long de la saison de remporter le titre de champion du monde. Sur chaque étape, la WSL (World Surf League) se donne le droit d'inviter des surfeurs ou surfeuses hors circuit. Ce sont les fameuses wild cards.



Lors de la première étape de la saison, à la Lexus Pipe Pro de Hawaii, c’est Kelly Slater qui était l’un des invités. Le multiple champion du monde et légende de la discipline a encore démontré qu’il avait de beaux restes puisqu’il est allé jusqu’en quart de finale. Pour le Surf Abu Dhabi Pro, c’est notre champion olympique, Kauli Vaast, qui va prendre le relais. Pour le jeune Tahitien, qui bataillera cette année dans la division inférieure, venir afficher toutes ses qualités sur une étape du circuit pro est une aubaine. Sans pression, il aura à cœur de montrer qu’il faudra compter sur lui à ce niveau dans un futur très proche. Il sera opposé dans sa première série à l’Américain Griffin Colapinto. Dix-septième sur le pipeline hawaiien, le Californien, habitué à batailler pour le titre, sera un adversaire redoutable. L’Hawaiien Imaikalani DeVault, 33e lors de la Lexus Pipe Pro, sera aussi de la partie dans ce heat.



Vahine Fierro opposée à Molly Picklum et Johanne Defay



Pour Vahine Fierro, les objectifs sont différents. Membre à part entière de ce circuit depuis sa qualification la saison dernière, Vahine est déjà bien entrée dans sa saison. Déterminée à prouver qu’elle a bien sa place dans le circuit mondial, elle a fait forte impression lors de son entrée dans la compétition. Qualifiée pour les 8es de finale, elle a échoué de peu face à la Costaricienne Brisa Hennessy. Les deux surfeuses s’étaient affrontées lors de la Tahiti Pro 2024, dans cette belle finale que Vahine avait remportée. Pour cette épreuve, elle sera opposée dans sa série à l’Australienne Molly Picklum et à sa compatriote Johanne Defay. Absente lors de la première étape, la Française revient sur le tour avec beaucoup d’ambition. Quant à l’Australienne, elle a échoué de peu aux portes de la demi-finale il y a six jours.



De belles oppositions en perspective pour nos deux représentants sur la plus longue vague artificielle du monde. C’est la première fois qu’une étape du circuit professionnel va se faire sur ce site des Émirats arabes unis. De quoi attiser la curiosité des participants et des spectateurs.

Rédigé par Manu Rodor le Jeudi 13 Février 2025 à 17:09 | Lu 130 fois