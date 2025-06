Kauli Vaast et Tya Zebrowski débutent parfaitement les Challenger Series

Tahiti, le 2 juin 2025 - On l’attendait depuis plusieurs mois : le lancement de la saison des CS (Challenger Series) a enfin eu lieu ce week-end à Newcastle, en Australie. Deuxième division du surf mondial, les CS vont déterminer, au cours de sept épreuves, qui pourra accéder au Championship Tour la saison prochaine. Alors que les Polynésiens Kauli Vaast, Tya Zebrowski et Kiara Goold sont engagés sur ces étapes, les premières séries ont révélé toute la détermination de nos ‘aito.



Ce week-end, l’Australie continuait de faire vibrer le monde du surf. Dans le sillage des trois étapes des mois d’avril et de mai du CT (Championship Tour), le circuit élite de la WSL (World Surf League), la Mecque du surf, organisait depuis ce dimanche la première étape des Challenger Series. Cette compétition regroupe les surfeurs avides d’atteindre le Graal : l’accession au CT. Et lorsque l’on parle d’élite, on pense immédiatement à nos surfeurs, nombreux à rider les vagues du monde entier dans l’espoir d’intégrer un jour ce championnat tant convoité.



Avec, en figure de proue, Vahine Fierro, qui a goûté au bonheur du Championship Tour cette année, ils sont trois à pouvoir prétendre à une qualification pour la saison 2026. Kauli Vaast, le plus expérimenté, champion olympique en titre et déjà vainqueur de la Toa Pro de Papara il y a quelques semaines, a démontré tout son potentiel et son envie de réaliser enfin son rêve. Derrière lui, les deux jeunes du circuit.



D’abord, Kiara Goold. La jeune Polynésienne, tout juste âgée de 14 ans, est un phénomène de précocité. Très vite montée dans les hautes sphères du surf tahitien, Kiara a réalisé une saison remarquable en QS (Qualifying Series, troisième division du surf mondial) dans la zone Hawaii-Tahiti Nui. En finissant quatrième, elle s’est offert le droit, cette saison, de continuer à rêver – et pourquoi pas de jouer les trouble-fêtes dans la hiérarchie du surf féminin. Enfin, et non des moindres, Tya Zebrowski. Récente vainqueure de la zone Europe sur les QS et plus jeune lauréate de ce titre prestigieux, la nouvelle pépite polynésienne a ébloui le monde du surf par son talent, suscitant une admiration unanime. Pour nos trois représentants, l’aventure CS s’annonce riche en émotions et en surprises.



Et ils ne nous ont pas déçus pour leurs débuts dans le circuit. Lors du premier heat de la Burton Automotive Newcastle Surfest, Kauli Vaast a terminé deuxième de sa série avec un score de 11.30, non loin du 13.50 du Brésilien Peterson Crisanto. Il se qualifie pour le prochain tour, où il affrontera un Brésilien, un Américain et un Sud-Africain : des styles variés que notre champion aura à cœur de dominer pour poursuivre sa route.



Du côté des filles, Tya Zebrowski a elle aussi terminé son heat à la deuxième place. Avec un score de 11.20, elle poursuit la compétition. Kiara Goold, quant à elle, n’a pas réussi à se défaire des deux Australiennes présentes dans sa série. Difficile de trouver des solutions face à des habituées du spot, mais Kiara n’a pas démérité et saura trouver les stratégies pour progresser au fil de la saison.



Prochain call de cette étape : le 3 juin à 14h45 (heure de Tahiti). La saison ne fait que commencer et les différentes étapes de ces Challenger Series – rallongées de deux étapes cette année – permettront à nos représentants de s'aguerrir afin de tenter de se qualifier pour le CT 2026. Seuls dix hommes (sur 80) et sept femmes (sur 48) auront cet honneur. Gageons que nos ‘aito seront de l’aventure.

