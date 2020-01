Kauli Vaast et Eimeo Czermak toujours en lice au Sunset Open

Tahiti, le 26 janvier 2020 - Le Sunset Open, étape des Qualifying Series, se tient actuellement à Hawaii. Deux Tahitiens sont toujours en lice avec la présence de Kauli Vaast et de Eimeo Czermak au round 4 de la compétition. Le prochain call est prévu pour lundi à 7 heures.



Deux tahitiens sont encore en lice au Sunset Open, un QS 1000 qui se tient actuellement sur la côté nord de O'ahu. Kauli Vaast 18 ans, et Eimeo Czermak, 16 ans, ont réussi tous les deux à se hisser au round 4 de la compétition. Cette dernière aurait du reprendre dimanche mais les conditions météo n'étaient pas favorables pour la pratique du surf.



Les surfeurs tahitiens étaient tous les deux exemptés de round 1. Eimeo Czermak a fait son entrée en lice au round 2 où il a fini troisième de sa série avec une note 7.25. Au round suivant, le surfeur de la Presqu'île réalise un bien meilleur score avec une note de 12.30 qui lui permet de se qualifier pour le round 4, où il sera opposé aux Hawaiiens Tity Kirby et Kekoa Cazimero, et au Californien Skip McCullough.



De son côté Kauli Vaast a fini premier de sa série au round 3 avec une note de 12.70. Le double champion d'Europe junior de la WSL sera opposé au tour suivant au Japonais Takuto Ohta et aux Hawaiiens Makai McNamara et Michael O'Shaughnessy.



Le prochain call pour le Sunset Open est prévu lundi à 7 heures.