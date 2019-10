Kassav’ promet une soirée “mémorable”

Vous fêtez vos 40 ans de carrière à Tahiti, qu’attendez-vous du public polynésien ?



“Qu’il ne soit pas endormi ! (Rires) Car nous, nous ne le serons pas ! Quand quelqu’un achète un billet, il s’attend à ce que le concert soit satisfaisant. Nous allons donc tâcher d’être en pleine forme pour faire plaisir au public et l’on voudrait qu’il nous manifeste ce plaisir en retour. Quand les gens réagissent positivement, qu’ils sont contents et qu’ils ont la banane, cela nous rassure. Le souvenir que j’ai du concert que nous avons donné à Tahiti en 1993, c’est que le public était chaud et je ne pense pas qu’il ait tant changé que cela !”



Quel est le bilan de ces 40 ans de carrière ?



“Je dirai simplement : un bonheur ! Il est vrai que je n’ai pas tant vécu ma vie de femme mais cela n’est pas grave puisque ce que j’ai vécu est tellement grand et intense. Cela m’a tellement apporté. Kassav, c’est l’histoire de toute une vie. Vous ne pouvez pas avoir une vie normale quand vous êtes tout le temps sur la route et que vous apportez du bonheur aux gens. Il y en a qui sont faits pour ça et d’autres qui sont faits pour rester à la maison !”



Vous êtes dans cette aventure depuis la création du groupe ?



“Oui, j’ai fait les chœurs de Kassav en 1980 et puis je suis revenue en 1983.”



Aujourd’hui, vous devez également avoir une pensée pour tous les artistes qui vous ont accompagné dans cette aventure ?



“C’est sûr ! Nous avons rencontré beaucoup de gens avec lesquels nous avons travaillé musicalement comme Patrick Saint-Eloi qui est parti en 2010 et qui a fait partie de Kassav pendant 20 ans. Mais aussi des gens qui nous ont aidés différemment d’une manière ou d’une autre comme l’une des amies qui m’aidait sur scène et qui est décédée l’an dernier. Bien sûr que l’on pense à eux et que l’on doit traverser cela, c’est la vie !”