Karl Wan, de la Presqu'île aux podiums parisiens

Rapidement conscient qu'il voulait travailler dans la mode, le jeune homme a alors cherché à se former à la couture, mais Karl n'a pas trouvé à Tahiti ce qu'il souhaitait et a dû poursuivre une section littéraire option arts plastiques. Puis, Karl vivote, sors, multiplie les petits boulots au fenua. Mais le jeune homme n'a pas oublié sa passion pour la mode et rêve d'ailleurs.

En 2012, à 22 ans, il décide de sauter le pas. Il quitte Tahiti et part en Australie en mode backpacker. Il y restera deux ans. La journée, il travaille dans les fermes et le soir, il se met à confectionner des vêtements, car Karl a investi dans une machine à coudre. "Je n'avais pas pu m'inscrire à des cours de couture à Tahiti, alors, là, je m'y suis mis à fond le soir. J'ai appris le maniement de la machine, les techniques en regardant de nombreux tutoriels sur Youtube" , confie l'autodidacte, aujourd'hui âgé de 29 ans.

A son retour à Tahiti en 2014, Karl fait une rencontre qui va tout changer. "J'ai montré deux vêtements à Alberto V., le créateur de la Tahiti Fashion Week. Un qui m'avait demandé trois à quatre mois de travail et un autre davantage prêt-à-porter. Alberto m'a alors laissé ma chance, il m'a proposé de participer à la Tahiti Fashion Week" , explique le jeune styliste dans un grand sourire.

Et cette chance, Karl n'a pas hésité à la saisir. Pendant un mois, il enchaîne les nuits blanches afin de sortir à temps les 14 tenues pour l'évènement mode du fenua. "Je suis arrivé aux essayages, je voyais toutes ces filles avec deux mètres de jambes, c'est un univers que je ne connaissais pas. Je me sentais petit. Le soir du défilé, je suis arrivé très tôt, ça m'a fait bizarre de voir les mannequins porter mes créations. A la fin, les gens ont applaudi mes tenues. J'en avais les larmes aux yeux. Je me suis dit qu'une étape avait été passée", reconnaît le styliste.