

Kama’āina fait son retour sur scène

Tahiti, le 19 novembre 2025 - Pae Tatahi Events et Sonia Aline Productions présentent Kama’āina, te mau hoa i tera ra tau. Le groupe Kama’āina remonte sur scène pour un concert-souvenir exceptionnel le vendredi 12 décembre, à partir de 17 h 30, dans les jardins de la mairie de Pirae.



Cinquante ans après la première formation de Kama’āina trio et trente ans après le dernier concert de Kama’āina band, les musiciens du groupe phare des années 1970 à 1990 au Fenua remontent sur scène pour un jubilé unique, promettant une soirée pleine d’invités et de surprises.



Les neuf artistes de Kama’āina reformeront le groupe de légende le temps d’une soirée magique. À l’initiative de Francis Teai, les membres du groupe originel souhaitaient, depuis quelque temps déjà, faire revivre les souvenirs du Tahiti d’antan. Ce concert marque à la fois l’occasion de rendre hommage au groupe Kama’āina, mais aussi de célébrer la musique polynésienne et ses plus beaux représentants.



Kama’āina est un groupe de musique locale qui a connu ses heures de gloires dans les années 1970 et 1980. Passé par plusieurs formations d’orchestre de trois à sept artistes, cette bande de copains était l’une des références musicales des soirées dansantes polynésiennes de l’époque. Kama’āina, c’est au total sept albums, dont plus de cinquante compositions, ainsi que de nombreuses scènes au Fenua et dans le Pacifique. Le groupe s’est imposé comme l’une des références de la musique tahitienne d’autrefois. On se souvient par exemple de La banane, E Ma'a Kera ou encore Tere atu i Tahiti hoki mai.



La grande soirée du 12 décembre rassemblera ces “amis d’autrefois” mais aussi et surtout plus d’une vingtaine d’autres artistes de renom qui se succéderont sur scène : Michel Poroi, Élise Tahua, Raumata Tetuanui ou encore Maruarii Ateni, Gaby Katea, Joël Ahutoru et bien d’autres…

Infos pratiques Billetterie :

Chaise : 4 000 francs

Debout/pelouse/peue : 3 000 francs

Placement non numéroté.

Bar et restauration sur place.

Billets en vente dans les magasins Carrefour Faa’a, Punaauia, Arue, Taravao et à Radio 1/Tiare FM à Fare Ute ou en ligne sur www.ticketpacific.pf

(frais web : + 100 francs/place achetée en ligne)

Rédigé par D'après communiqué le Mercredi 19 Novembre 2025 à 17:26




