Kailoa et House of Shem au Pacific Reggae Fest

TAHITI, le 25 août 2023 - Pacific M Event présente le Pacific Reggae Fest, un festival de musique reggae qui revient pour une seconde édition. Seize groupes se relaieront sur deux jours d’évènement dont Kailoa en pleine ascension au fenua et le trio House of Shem venu tout droit de Nouvelle-Zélande.



“ La différence entre la première et la seconde édition du Pacific Reggae Fest ? ”, reprend François Tataa, “ c’est le nombre de groupes ! ” En 2023, il y en a trois fois plus. Au total, ils seront 16, ce qui correspond à 96 musiciens et chanteurs avec en tête d’affiche le groupe local Kailoa le vendredi 1er septembre et le groupe néo-zélandais House of Shem le lendemain. Il y en aura pour tous les goûts. Sur les 16 groupes, 13 proposent du reggae de différents styles. Sissa-sué O’kota’I et Rehe Sound, eux, “ sont plus dans l’esprit bringue ”, détaille François Taata.



“ Nous avons eu de nombreuses demandes d’artistes ”, se réjouit l’organisateur qui entend faire de son festival un incontournable de la scène reggae. Il espère que, petit à petit, le public prendra goût au concept. “ Ailleurs, les spectateurs suivent l’intégralité des festivals, ils s’immergent plusieurs jours .”





“On est honoré !”



Kailoa est “ le groupe du moment au fenua ”, affirme François Taata. Il l’a convié pour être la tête d’affiche du premier jour de festival. “ On est honoré ”, indique Mitiana Jourdain. Il est le batteur de Kailoa et “ celui qui s’occupe un peu de la gestion ”. Il est accompagné sur scène de Thierry, chanteur, Tepo, bassiste et Maiti, guitariste.



Mitiana Jourdain a joué avec de grands noms de la scène locale, comme Nohorai Temaiana, Eono, Verua, avant de fonder son propre groupe. “ On a répété un peu à l’abri des regards pendant une petite année avant de monter sur scène et de dévoiler nos morceaux et nos clips. ” Leur première apparition date de fin 2022. Depuis, c’est l’ascension. Kailoa a sorti huit morceaux (“ par paquet ”. Par exemple, “ on a sorti cinq clips d’un coup ”, s’amuse le batteur. “ Personne n’avait jamais fait ça, je ne me suis pas gêné. ” Il veut donner au public assez de titres pour avoir le choix, mais pas trop pour pouvoir les savourer.



Les chansons, “ du reggae moderne qui sonne un peu plus tropical que le reggae roots ” décrit Mitiana Jourdain, parlent “ des îles et de ce que les gens ressentent ”. Il est question d’amour, de transmission, du besoin de s’exprimer… Kailoa s’inspire du groupe américain Stick Figure, venu en concert à Tahiti en 2016 et d’autres artistes du triangle polynésien. “ On essaie de s’en approcher. ” Le vendredi 1er, les membres de Kailoa seront les derniers à monter sur scène. Ils joueront leurs morceaux, quelques reprises et annoncent un inédit.

House of shem : reggae roots, pacifique et maori



House Of Shem est un groupe de Nouvelle-Zélande qui compte trois membres : Carl Perkins et ses deux fils Te Omeka et Isaiah. Carl Perkins est un homme d’expérience dans l’écriture et la lecture de la musique reggae, qui a été membre au préalable de groupes comme Herbs, Mana et Twelve Tribes of Israel Band.



Les trois membres de House of Shem sont multi-instrumentistes et producteurs. Formé en 2005 dans la zone rurale de Whanganui, le groupe mêle des éléments de reggae roots, de reggae Pacifique et de musique māori traditionnelle. Il connaît un certain succès en Nouvelle-Zélande et Australie, mais également ailleurs dans le monde. En mai 2008, leur premier album, “Keep Rising”, est sorti en Nouvelle-Zélande. L’année suivante, il trouvait son public en Australie et à Hawaii.



En avril 2010, House of Shem a commencé à enregistrer son deuxième album “Island Vibration” avec l'ingénieur et producteur Errol Brown qui a travaillé avec de nombreux groupes et artistes de reggae bien connus tels que Alton Ellis, Bob Marley & The Wailers, Gregory Isaacs, Peter Tosh et Ziggy Marley. L’album est sorti en 2011. En 2013, ils sortaient leur troisième album, “Harmony”, sur lequel Errol Brown a également travaillé.



Ces dernières années House of Shem a fait de nombreuses tournées. Ils sont devenus des incontournables des festivals de renom en Nouvelle-Zélande : Soundsplash, Parihaka Peace Festival, Raggamuffin, …





Pratique



Le 1er et le 2 septembre au parc Vairai , à Punaauia

Jour 1 (de 16 h 30 à minuit) : Kailoa, Sissa-sué O’kota’I, Pepena, Toa Ura, Smoky Dub Mary, Eto, Papayah, Jahmaroots

Jour 2 (de 16 h 30 à 1 h 30 du matin) : Nohorai, Rehe Sound, Tuakana, Torea, Mamanu & Aremistic et Jimb, White Seed et House of Shem de Nouvelle-Zélande

Tarifs : à partir de 3 500 francs.

Billetterie : boutiques Nike ou en ligne : https://my.weezevent.com

Stand food et bar sur place

Parking : Bel Air et parc Vairai



Rédigé par Delphine Barrais le Vendredi 25 Août 2023 à 20:02 | Lu 156 fois