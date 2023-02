Kahiri Endeler survole la Cyclo Malmezac

Tahiti, le 19 février 2023 - Vainqueur de la dernière édition de la Cyclo Mémorial René Malmezac, Kahiri Endeler a remis ça, ce dimanche, en dominant les débats entre le vélodrome de Fautaua et Faaone (77 km). Le coureur de Tamarii Punaruu a bouclé l'aller-retour en 1h57 et a devancé l'expérimenté Manarii Laurent et le triathlète Jean-Marc Rimaud.



Retour sur les routes ce dimanche pour les cyclistes avec la traditionnelle Cyclo Mémorial René Malmezac pour lancer la saison. Au programme pour les coureurs, des parcours de 6 km, 34 km et la course reine du "Super 'Aito" longue de 77 km. Cette dernière notamment prévoyait un aller-retour entre le vélodrome de Fautaua et Faaone. Un premier départ fictif a été donné à Fautaua et le départ réel élancé a été donné à Orofara. Et on a assisté dimanche à une petite reprise avec 27 coureurs engagés sur le parcours Super 'Aito.



"Une course qui me tient à cœur"



Sous une grosse chaleur, la course a été dominée de bout en bout par le tenant du titre, Kahiri Endeler. Le coureur de Tamarii Punaruu a parfaitement contrôlé ses principaux rivaux, qui ont été dimanche Manarii Laurent et Jean-Marc Rimaud, avant de les déposer dans l'ultime montée du Tahara'a. Endeler a ensuite fini en solitaire les derniers kilomètres pour franchir seul la ligne d'arrivée au vélodrome de Fautaua en 1h57. "C'est une course qui me tient à cœur", a indiqué celui qui signait sa troisième victoire à la Cyclo Malmezac après 2020 et 2022. "Il a fait très chaud sur la course aujourd'hui. Le chrono n'est pas forcément bon, mais au niveau de la forme, je suis pratiquement au même niveau que lors du Tour de Polynésie. J'ai de grosses échéances cette année et je me focalise principalement sur les courses dans les DOM-TOM." Derrière à une trentaine de secondes de Kahiri Endeler, l'expérimenté Manarii Laurent s'est offert la deuxième place, laissant la troisième marche au triathlète Jean-Marc Rimaud.



Après la Cyclo Malmezac, les cyclistes enchaîneront dès dimanche prochain à Punaauia avec la première étape de la Coupe de Tahiti Nui, remportée l'année dernière par... Kahiri Endeler. Et au vu de l'état de forme du coureur de Tamarii Punaruu, il est bien parti pour conserver son bien.