Kahiri Endeler remporte la première Pacific Cup

Tahiti, le 11 décembre 2022 - La première édition de la course cycliste Pacific Cup qui s’est tenu ce week-end à Guam a fait honneur au athlètes tahitiens. Kahiri Endeler remporte la course en ligne dimanche après avoir fini deuxième du contre-la-montre la veille. Bastien Guégano décroche quant à lui la médaille de bronze de la course en ligne.



Avec trois podiums et un titre, la petite délégation tahitienne composée des deux coureurs, Kahiri Endeler et Bastien Guégano, encadrés par Taruia Krainer, le conseiller technique de la Fédération tahitienne de cyclisme (FTC) et chef de la délégation, a remarquablement amorti sportivement son lointain déplacement à Guam, pour la première édition de la Pacific Cup. Cela faisait 27 ans depuis les Jeux du Pacifique de Tahiti en 1995 qu’il n’y avait plus eu de compétition cycliste à l’échelle océanienne chez les hommes.



Teva Bernardino le président de la FTC souhaite que le cyclisme soit au programme des Jeux du Pacifique en 2027 à Tahiti et pour ce faire, il est à l’origine de la création de la Pacific Cup avec le soutien de la Fédération océanienne de cyclisme. L’événement vise à promouvoir la discipline dans le Pacifique Sud et à sensibiliser les différentes fédérations océaniennes en vue du rendez-vous tahitien de 2027. Guam, Nouvelle-Calédonie, Fidji, Samoa et Tahiti ont ainsi répondu présents à Guam. Si la participation fut modeste avec moins d’une vingtaine de coureurs au départ de l’épreuve, il faut rechercher la cause dans les coûts financiers élevés d’un tel déplacement. Cela explique la taille réduite de sa délégation tahitienne. À noter qu’une féminine était néanmoins prévue en plus au départ, mais aucune des candidates potentielles n’a pu se rendre disponible.



Endeler et Guégano au-delà de l’objectif de départ



Au départ de la Pacific Cup, Kahiri Endeler, le sociétaire de Tamarii Punaruu, et Bastian Guégano, licencié à Team Cycling Reka, avaient pour objectif de ramener au moins une médaille à Tahiti. Kahiri Endeler semblant le plus apte à réaliser ce vœu. II a été rassuré dès le contre-la-montre individuel samedi en y prenant la deuxième place en 46’ 23’’ au terme des 30 km du parcours, à 9 secondes du vainqueur, le Guaméen Jake Jones. Bastien Guégano a quant à lui fini 7e et aurait sans doute fait mieux sans un problème mécanique avec ses prolongateurs repose-bras.



Au programme dimanche, une course en ligne de 105 km soit le Tour de Guam avec des bosses exigeantes et près de 200 partants toutes catégories confondues. Le peloton élite était composé de 26 coureurs dont une quinzaine en lice pour la Pacific Cup, les autres étant des coureurs de Guam de l’équipe Euro Cycling Trip et le Coréen Yoon Heon qui a survolé la course hors compétition. De leur côté Kahiri Endeler et Bastien Guegano se sont logés dans la bonne échappée d’une dizaine de coureurs à la suite du Coréen. Les deux Tahitiens ont respecté les consignes données par Taruia Krainer avant la course et ils figuraient toujours dans le groupe de tête au moment d’aborder le sprint d’arrivée.



Kahiri Endeler s’y est montré le plus solide pour remporter la Pacific Cup de la course en ligne, Bastien Guegano étant également performant pour prendre la 3e place de l’épreuve. Une médaille d’or, une médaille d’argent et une médaille de bronze : la délégation tahitienne a fait nettement mieux que ce qui était envisagé. Kahiri Endeler s’est brièvement exprimé à l’arrivée : “Je suis vraiment très fier de ramener le maillot de vainqueur de la première Pacific Cup et avec mon coéquipier Bastien, je pense que l’on a donné une belle image du cyclisme tahitien à Guam.”



Kahiri Endeler remettra son maillot en jeu au fenua en 2023, la deuxième édition de la Pacific Cup étant en effet programmée à Tahiti au mois de septembre.

Résultats Pacific Cup *Contre-la-montre (30 km) 1. Jake Jones (Guam) 46’ 14’’ 2. Kahiri Endeler (Tahiti) à 9’’ 3. Ed Oingerang (Guam) à 1’ 03’’ 4. Blayde Blas (Guam) à 1’ 33’’ 5. Dan Aponik (Guam) à 1’ 54’’ 6. Derek Horton (Guam) à 3’ 49’’ 7. Bastian Guegano (Tahiti) à 4’ 04’’ … 16 coureurs classés Course en ligne (105 km) 1. Kahiri Endeler (Tahiti) 3h 04’ 57’’ 2. Blayde Blas (Guam) à 2’’ 3. Bastien Guegano (Tahiti) à 3’’ … 15 coureurs classés

