Kahiri Endeler, nouveau roi de la petite reine

Tahiti, le 11 septembre 2020 - Avant l'interruption de la saison à la mi-août, Kahiri Endeler (23 ans), était quasiment intouchable sur les routes, et sur la piste avec quatre victoires sur les sept courses disputées depuis juillet. Le coureur de Tamarii Punaruu, pur attaquant, s'est imposé sur cette courte saison comme la nouvelle référence du cyclisme tahitien.



La Cyclo Malmezac, le Grand prix de Punaauia, un contre-la-montre et une manche de l'omnium sur piste. Quatre victoires en l'espace de quatre semaines pour Kahiri Endeler qui a littéralement marché sur le peloton lors du lancement de la saison de cyclisme en juillet dernier. "Je savais que je serais attendu pour cette reprise, et je suis content d'avoir pu répondre présent", avait indiqué le leader de Tamarii Punaruu lors de sa victoire le 5 juillet à la Cyclo Malmezac.



Sa grosse préparation pendant la période de confinement, son talent naturel de pur attaquant et le travail de son équipe lui ont permis de s'imposer comme la nouvelle figure de proue de la discipline au fenua.

"Après la saison a été courte. J'ai encore beaucoup à prouver et on verra à l'avenir ce que je peux faire sur une saison complète. Mais cette année en début de saison je voulais tout claquer parce que j'ai des sponsors qui me suivent depuis bientôt un an et je voulais leur renvoyer l'ascenseur", explique le coureur de 23 ans.



"J'aime quand ça pète de partout"



Depuis son retour de métropole en 2018, son ascension vers les sommets du cyclisme tahitien était attendue. "Je sais que je suis surveillé sur les courses. L'année dernière je n'avais pas forcément une bonne équipe pour m'entourer, c'était un peu compliqué, sauf sur le Tour de Tahiti où je me suis classé sixième au général. Mais j'adore cette pression, le fait d'être surveillé, ça me donne encore plus de motivation", affirme le cycliste.



S'il peut en effet compter sur une équipe plus solide, avec notamment l'apport d'Eddy Le Roux vainqueur du Grand prix de Fei-Pi cette année, Kahiri Endeler n'est pas de ceux qui restent bien au chaud au cœur du peloton et qui attendent un sprint massif, ou une difficulté dans les derniers kilomètres pour construire une victoire. Aussi à l'aise en montée que sur du plat, et même performant en contre-la-montre cette année avec notamment sa victoire lors du premier chrono de la saison entre Tautira et Taravao, le coureur est un adepte du "vélo champagne".



"Je me vois plutôt comme un puncheur, comme Julian Alaphilippe, un cycliste que j'aime beaucoup. Un coureur complet. J'adore être à l'attaque dans une course, et être à l'avant. J'aime quand ça pète de partout, et quand il y a du suspense dans une course. Après je ne suis pas forcément le plus rapide au sprint ni le plus agile dans les montées", confie l'athlète.



Les championnats de Polynésie en ligne de mire



Après un mois au frigo, suite au report des compétitions au calendrier de la Fédération tahitienne de cyclisme, Kahiri Endeler va de nouveau pouvoir lâcher les chevaux aujourd'hui à l'occasion de la deuxième manche de l'omnium sur piste. "Là, j'ai juste envie de m'aligner sur toutes les courses", s'exclame le coureur. "Je me suis beaucoup entrainé sur la piste ces derniers temps avec des jeunes. Je ne me fixe pas vraiment d'objectif sur piste, mais je donnerai évidemment tout pour l'emporter et pour faire honneur au maillot de l'équipe", ajoute le jeune homme.



Avec l'annulation du Tour de Tahiti cette année, les prochains gros objectifs pour lui sont les championnats de Polynésie prévu en novembre prochain. Histoire de s'affirmer un peu plus comme le nouveau roi de la petite reine au fenua.