Kahiri Endeler insatiable

Il avait déclaré à la suite de sa victoire au Grand Prix de Punaauia ne pas être un spécialiste du contre-la-montre. Pourtant, dimanche, à l'occasion du premier contre-la-montre individuel de la saison, Kahiri Endeler a mis ses plus proches poursuivants à plus de 30 secondes. Le coureur de Tamarii Punaruu a avalé les 18 km qui séparent la salle omnisports de Tautira et le collège de Taravao en 20'59, soit une moyenne de plus de 47 km/h sur le parcours. À 34 secondes du vainqueur, on retrouve Eric Chang Sang qui s'est classé deuxième et Eric Le Goff, troisième, pointe à 58 secondes du vainqueur.Kahiri Endeler a signé ainsi sa troisième victoire en trois courses, après la Cyclo Malmezac et le Grand Prix de Punaauia. L'intéressé aura l'occasion de démontrer ce dimanche ses progrès au chrono sur un deuxième contre-la-montre entre Hitia'a et Papenoo (18 km).