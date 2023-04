Kahiri Endeler et Herehau Laurent imbattables à l’Omnium

Tahiti, le 23 avril 2023 - La 2e manche de l’Omnium sur piste a eu lieu vendredi soir sur l’anneau de Fautaua. Trois épreuves au programme, toutes remportées par Kahiri Endeler en Open élite et par le U17 Herehau Laurent en catégorie Access/U17/Loisir.



coureurs toutes catégories confondues dont quatre féminines et deux U17 s’étant engagés vendredi. Absent lors de la 1re manche, Kahiri Endeler a fait son retour sur la piste de Fautaua vendredi. Et quel retour ! Trois spécialités figuraient au programme. La course par élimination de laquelle est sorti le dernier tous les deux tours avec 16 tours pour le peloton open élite composé de huit coureurs et 20 tours pour le peloton Access/U17/Loisir fort de dix coureurs. Seconde spécialité : la course Tempo qui se dispute sur 30 tours pour l’élite, le premier à chaque tour marquant un point à partir du 5e tour ; et sur 20 tours pour les Access/U17/Loisir. La soirée s’est clôturée sur une épreuve scratch de 12 km pour l’élite et 8 km pour l’autre peloton, le classement final étant établi avec l’ordre de passage sur la ligne d’arrivée au terme du dernier tour et tenant compte du nombre de tours parcourus.



Dès la course par élimination, Kahiri Endeler a marqué son territoire en prenant le meilleur sur Léo Cazaubiel lors du dernier tour. Endeler a confirmé lors de l’épreuve tempo en s’imposant nettement au total de point de nouveau devant Léo Cazaubiel, Teva Poulain prenant la 3e place. Même tiercé dans l’ordre lors du scratch en clôture de soirée. Kahiri Endeler a nettement dominé la soirée mais c’est Manarii Laurent leader de la 1ère soirée de l’Omnium qui reste en tête au classement général des deux premières manches. En tête du classement général en Access/U17/Loisir au terme de la première soirée, le jeune Herehau Laurent a encore creusé l’écart avec ses adversaires, s’étant aussi imposé dans les trois disciplines vendredi soir. Benoit Martial a également intégré le tiercé de tête lors des trois courses du programme et s’impose comme le principal adversaire de Herehau Laurent dans leur catégorie.



La 3e et dernière manche de l’Omnium sur piste aura lieu le 28 juillet dans le cadre du programme du Grand Prix Raromatai.

Résultats ELIMINATION Open 1 Kahiri Endeler (TPC) 2 Léo Cazaubiel (TOR) 3 Terii Teihotaata (TOR)

Access/U17/Loisir 1 Herehau Laurent (Arue) U17 2 Benoit Martial (TOR) Access Hitiarii Cassel (Pirae) U17

TEMPO Open 1 Kahiri Endeler (TPC) 2 Léo Cazaubiel (TOR) 3 Teva Poulain (FP)

Access/U17/Loisir 1 Herehau Laurent (Arue) U17 2 Adil Abounaidane (TPC) Access 3 Benoit Martial (TOR) Access

SCRATCH Open 1 Kahiri Endeler (TPC) 2 Léo Cazaubiel (TOR) 3 Teva Poulain (FP)

Access/U17/Loisir 1 Herehau Laurent (Arue) U17 2 Jean-Yves Chonfont (RTT) Loisir 3 Benoit Martial (TOR) Access

Rédigé par Patrice Bastian le Dimanche 23 Avril 2023 à 13:32 | Lu 108 fois