Kahiri Endeler enchaîne avec la Coupe de Tahiti Nui

Tahiti, le 13 mars 2022 - Vainqueur la semaine passée du Mémorial René Malmezac, Kahiri Endeler a remporté, dimanche à Papenoo, la première manche de la Coupe de Tahiti Nui. Au bout des 119 km et après trois heures d'efforts, le coureur de Tamarii Punaruu a devancé au sprint William Chung et le tenant du titre de la Coupe, Heiarii Manutahi.



Après le Mémorial Malmezac qui a ouvert la saison de cyclisme le 6 mars, les coureurs ont enchaîné ce dimanche, avec la première, des quatre manches, de la Coupe de Tahiti Nui. Une compétition dominée l'année dernière par Heiarii Manutahi qui avait remporté deux manches sur quatre. Celui qui court désormais sous les couleurs de Arue avait d'ailleurs remporté cette première manche sur le même parcours. Soit 119 km à parcourir, avec un départ à Mahina de la Pointe Vénus, direction ensuite Tautira pour y faire un demi-tour et se diriger vers Papenoo et le PK 14 où l'arrivée était jugée.



Une course d'équipe bien menée par Tamarii Punaruu La course s'est emballée sur le retour vers Papenoo. A Faaone, alors qu'il reste encore 70 km à parcourir, un groupe de trois coureurs a réussi à s'extirper du peloton : un trio composé du junior de Tamarii Punaruu, Ewan Simon, de Vehiarii Raoulx (Arue) et de l'expérimenté Emmanuel Hutin (Fei Pi).



Sous une chaleur accablante, les fuyards ont été repris à Tiarei. Plus aucun coureur ne réussira à s'extirper du peloton sur les derniers kilomètres et s'est donc sur un sprint massif que s'est joué la gagne. Et avec quatre coéquipiers pour l'entourer dans le final, Kahiri Endeler a été parfaitement propulsé et l'a emporté au sprint devançant ainsi William Chung (VCT) et le tenant du titre Heiarii Manutahi, après plus de trois heures d'efforts.



“C'était une course et un final assez nerveux. Mais avec mes coéquipiers (Eddy le Roux, Francky Maraetaata et Ewan Simon) on était en supériorité numérique. C'était parfait et à l'emballage final y'avait plus qu'à terminer le beau travail de l'équipe”, a indiqué Endeler à l'issue de la course. “L'objectif c'est de marquer un gros coup en début de saison. Je me prépare pour les championnats des DOM-TOM en juin à La Réunion. C'est mon principal objectif cette année et pour l'atteindre il faut commencer fort la saison sur les routes à Tahiti. Je suis dans un bon cycle de travail et cela porte ces fruits.”



Grâce à ce succès, Kahiri Endeler s'empare donc provisoirement du maillot jaune de leader de la Coupe de Tahiti Nui, avant la deuxième manche, un contre-la-montre, qui se tiendra le 27 mars.

Rédigé par Désiré Teivao le Dimanche 13 Mars 2022 à 16:49 | Lu 237 fois