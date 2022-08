Kahiri Endeler en jaune de bout en bout au GP TOR

Tahiti, le 28 août 2022 - Le Grand Prix Team Orohena Racing (GP TOR) s’est déroulé en trois étapes entre vendredi et dimanche. Kahiri Endeler a pris le maillot jaune lors du prologue et l’a conservé jusqu’au bout. Heiarii Manutahi et Nuumoe Lintz terminent 2e et 3e en catégorie élite.



Exercices variés ce week-end pour les cyclistes locaux à l’occasion du Grand Prix Team Orohena Racing qui proposait une épreuve sur trois jours et trois étapes. Le prologue vendredi soir s’est tenu sur l’anneau de Fautaua avec un contre-la-montre individuel sur une distance de trois tours de piste, soit 1,2 km. Une course en circuit a pris le relai, samedi en centre-ville de Papeete, avec un critérium d’une distance de 35 km. Course sur route enfin, dimanche, lors d’un parcours d’une distance de 109 km sur la côte est un avec le départ et l’arrivée à Arue et un demi-tour positionné à la marina de Pueu.



Coureur à battre depuis le début de la saison, Kahiri Endeler n’a pas dérogé à son statut de leader, vendredi soir, à Fautaua en réalisant le meilleur temps du prologue en 1’24’’04. Tairaui Krainer 2e et Nuumoe Lintz 3e ont aussi marqué des points importants sachant que le classement général final s’établirait par addition de points récoltés à chaque étape et non pas par addition du temps total. Le coureur de Tamarii Punaruu a renforcé sa position de leader le lendemain après-midi dans les rues de Papeete en remportant le critérium après avoir réglé, au sprint, le groupe de tête de huit coureurs devant Emmanuel Hutin et Taruia Krainer. Le maillot jaune et son équipe de Tamarii Punaruu devaient principalement marquer Taruia Krainer dimanche, compte tenu des positions au classement général après deux étapes.

William Chung combattif Taruia Krainer a d’emblée mis la pression sur Kahiri Endeler en s’échappant avec Patrick Costeux lors de la course en ligne dimanche. Mais les Tamarii Punaruu ont vite réagi pour protéger leur leader et sont rapidement revenus sur les deux échappés. En revanche, le peloton n’a pas bougé lorsque William Chung et Arai Turaiarii se sont échappé sur la portion aller vers le PK 40. Bel exemple de combativité de la part de William Chung qui avait chuté la veille lors du critérium et qui avait abandonné pour cause de vélo détérioré et d’ecchymoses diverses.



Non seulement les deux échappés iront jusqu’au bout, mais William Chung s’imposera au sprint devant Aria Turaiarii. Dans la mesure où les deux coureurs de tête n’étaient pas une menace au classement général pour Kahiri Endeler, celui-ci n’a pas trop bougé. En revanche, les Tamarii Punaruu et Kahiri ont placé une grosse attaque du côté de Vaiha et, dans le même élan, décroché Taruia Krainer, victime de crampes. Dès lors, Kahiri Endeler pouvait filer tranquillement vers la ligne d’arrivée au stade de football d’Arue. Nuumoe Lintz a remporté le sprint pour la 3e place, devant Teva Poulain et Kahiri Endeler. Ce dernier s’impose donc au général devant Heiarii Manutahi et Nuumoe Lintz. David Charpin est pour sa part monté sur la plus haute marche du podium en Pass’cylisme hommes.



Le Grand Prix de Fei Pi programmé le week-end prochain pourrait aussi se dérouler sur trois étapes, mais il faut en attendre confirmation par rapport aux autorisations.

Résultats Classement étape 3e catégorie

Étape 1 : prologue (1,2 km)

1. Kahiri Endeler TPC 1’ 24’’ 04

2. Taruia Krainer Fei Pi 1’ 27’’ 39

3. Nuumoe Lintz Pirae 1’ 21’’ 59



Étape 2 : Critérium (35 km)

1. Kahiri Endeler TPC 49’ 49’’

2. Emmanuel Hutin - mt

3. Taruia Krainer Fei Pi - mt



Étape 3 : Course en ligne (109 km)

1. William Chung VCT 2 h 42’ 50’’

2. Arai Turaiarii - TOR à 1’’

3. Nuumoe Lintz - Pirae à 4’ 08’’



Classements généraux

3e CATEGORIE

Hommes

1. Kahiri Endeler TPC 67 pts

2. Heiarii Manutahi Arue 52 pts

3. Nuumoe Lintz Pirae 52 pts

4. Teva Poulain Fei Pi 51 pts

5. Arai Turaiarii TOR 51 pts

6. Taruia Kariner Fe Pi 49 pts

7. Patrick Costeux Arue 43 pts

8. William Chung VCT 42 pts

9. Emmanuel Hutin Fei Pi 41 pts

10. Maheanuu Izal TOR 39 pts



Femmes

1 .Elodie Touffet Fei Pi 75 pts



PCO

Hommes

1. David Charpin VCT 62 pts

2. Stephane Gérard Arue 54 pts

3. Manuarii Tuteirihia Arue 51 pts



Femmes

1. Kylie Crawford Mar Tri 70 pts

2. Angy Yen Kway TOR 66pts

3. Joy Crawford Mar Tri 45 pts



Cadets

1.Herehau Laurent Arue 62 pts

2. Rodrigue Lozinguez TPC 25 pts



LOISIRS

Hommes

1. Steeve Siu RTT 66 pts



Femmes

1.Sylvia Ayo RTT 75 pts



Minimes

1 .Romain Simon TPC 25 pts



Non-licenciés

1.Hitiari Cassel 50 pts

