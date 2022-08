Kahiri Endeler champion de Polynésie du contre-la-montre

Tahiti, le 21 août 2022 - La Presqu’île a accueilli dimanche le Championnat de Polynésie du contre-la-montre individuel. Kahiri Endeler a décroché le titre en 3e catégorie seniors devant Thomas Loreille et Taruia Krainer. Belle performance de Frédéric Basconte champion en 3è catégorie master avec le deuxième temps au scratch.



Une quarantaine de coureurs hommes et femmes se sont rendus à la Presqu’île dimanche matin pour participer aux Championnats de Polynésie de contre-la-montre individuel. Au menu de toutes les catégories, une distance de 16,65 km sur un parcours roulant entre le complexe de l’IJSPF à Tautira et la mairie de Taravao. Les conditions météos étaient particulièrement favorables avec du soleil et un vent arrière entre le départ et l’arrivée ce qui a engendré des chronos performants. Les cadets ont ouvert le parcours suivis des pass’cyclisme et des 3e catégorie à raison d’un départ toutes les deux minutes.



Vainqueur des trois dernières éditions de la spécialité lors des Championnats de Polynésie, Thomas Loreille faisait logiquement figure de favori. Mais le sociétaire du VCT parti le dernier compte tenu de son statut de tenant du titre, n'a pas donné l’impression d’avoir son coup de pédale habituel dans l’exercice et il a dû se contenter du deuxième chrono en 21’ 14’’ en 3e catégorie seniors. Parti juste avant lui, Kahiri Endeler a bouclé la distance en 20’ 30’’ soit à plus de 49 km/h de moyenne. Souvent sur le podium de la spécialité, Endeler décroche son premier titre de champion de Polynésie de contre-la-montre individuel. Le coureur de Tamarii Punaruu confirme qu’il est décidément à l’aise sur tous les terrains. Taruia Krainer, le directeur technique de la Fédération tahitienne de cyclisme a complété le podium 3e catégorie seniors en 21’ 17’’.

‘’Ca récompense le travail et la régularité’’ Kahiri Endeler s’est confié sur sa performance :’’J’avais un super vélo de chrono qui va vraiment vite et avec le vent dans le dos, je réalise un super chrono. Je connaissais bien le parcours car j’y avais déjà remporté une victoire il y a deux ans. J’ai vraiment vécu de bonnes sensations aujourd’hui et puis ce succès récompense le travail accompli à l’entraînement et ma bonne régularité cette saison’’.



Les 3e catégorie master ont aussi joué les premiers rôles. Frédéric Basconte Mennetret a couvert la distance en 20’ 37’’ et n'a concédé que 7 secondes à Kahiri Endeler le vainqueur seniors. Patrick Costeux deuxième chez les masters en 21’ 06’’ a réalisé le troisième temps scratch en 3e catégorie. Laurent Legoff le 3è master a signé lui le même temps que Thomas Loreille en 21’ 14’’. Les meilleurs masters ont fait jeu égal avec les seniors.



Ce fut aussi intense en PCO, Bastien Guegano s’imposant en 22’ 24’’ soit avec dix secondes d’avance sur Stéphane Gérard, Tenoha De Schoenburg 3è concédant 31 secondes. Cinq féminines sont en lice dans l’épreuve et c’est l’expérimentée Kylie Vernaudon qui réalise le meilleur chrono en 24’ 30’’ devant Joy Crawford qui termine à 7 secondes.



Au programme le week-end prochain, le Grand Prix TOR qui se déroulera sur trois jours avec un contre-la-montre vendredi, une étape en circuit samedi et une étape en ligne dimanche.

Résultats Distance 16,65 km pour toutes les catégories

*3è catégorie seniors

1. Kahiri Endeler TPC 20’ 30’’

2.. Thomas Loreille VCT à 44’’

3. Taruia Krainer Fei Pi à 47’’

4. Arai Turaiarii TOR à 58’’

5. Jean-Marc Rimaud Fei Pi à 59’’

6. William Chung VCT à 1’ 11’’

7. Heimanu Boosie Mar Tri à 1’ 36’’

8. Maheanuu Izal TOR à 3’ 16’’

…

1 abandon, 1 non partant



*3è catégorie master

1. Frédéric Basconte Mennetret VCT 20’ 37’’

2. Patrick Costeux Arue à 29’’

3. Laurent Legoff Pirae à 37’’

4. Eric Chang Sang Fei Pi à 1’ 07’’

5. Gabriel Raufea VCT à 1’ 18’’

6. Yann Colot Fei Pi à 1’ 34’’

7. Serge Lou Pirae à 3’ 13’’



*PCO hommes

1. Bastien Guegano Team Reka 22’ 24’’

2. Stéphane Gérard Arue à 10’’

3. Tenoha De Schoenburg Mar Tri à 31’’

4. Benoit Rivals VCT à 56’’

5. Manuarii Tuteirihia Arue à 1’ 11’’

…

14 coureurs classés



*Cadets

1. Herehau Laurent Arue 25’ 04’’

2. Rodrigue Lozinguez TPC à 1’ 13’’



*Juniors

1. Evan Simon TPC 22’ 15’’



*PCO femmes

1. Kylie Crawford Mar Tri 24’ 30’’

2. Joy Crawford Mar Tri à 13’’

3. Tekau Haparai Mar Tri à 50’’

4. Heivai Nui Fei Pi à 2’ 34’’

5. Paquita Ly Sao Fei Pi à 5’ 26’’

Rédigé par Patrice Bastian le Dimanche 21 Août 2022 à 16:57 | Lu 188 fois