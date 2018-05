Kahiki, un retour aux sources musical et envoûtant

Et ce retour dans son île, Kahiki le voit évidement musical. "La musique, je m'en suis fait quasiment une maladie. Je vois les couleurs et les formes en notes" , admet Kahiki qui a commencé à gratter la guitare à l'adolescence. "J'ai été élevé dans ma jeunesse à la 'sauce rock'roll', façon Metallica...puis j'ai découvert d'autres influences. Je me suis mis au chant plus tard. Au début, c'était difficile, mais maintenant j'adore", précise Kahiki de sa voix suave.

Cet admirateur de Bob Marley, de Keziah Jones, de Ben Harper ou encore de John Mayer, s'inspire de son vécu pour écrire ses chansons. "Je compose en anglais, car j'ai vécu longtemps aux Cook, c'est ma langue maternelle. C'est plus facile pour moi d'exprimer ce que j'ai dans les tripes en anglais, qu'avec la langue de Molière" , note le chanteur, qui avoue que ses chansons lui ressemblent.

Extrait de l'album No man's plan, composé de huit titres très roots, rock et reggae, le single Otherside a été écrit en hommage au peuple maori. "J'ai écrit ce titre après avoir participé à l'international peace festival en Nouvelle-Zélande, organisé sur les terres maories, c'était magique. Le titre de la chanson Otherside, vient d'une expression américaine. Un jour un musicien m'a dit avant que je rentre en scène : 'See you on the otherside', cela signifie 'on se retrouvera peu importe où et quand, mais que nos chemins se recroiseront ici ou ailleurs'".